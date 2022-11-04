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Жителям Киевщины отключают воду: в ОВА предупредили о перебоях

4 ноября 2022, 14:59

Алексей Кулеба призвал жителей Киевской области сделать запасы питьевой и технической воды.

Горячая вода
В Киевской области возможны отключения войны / УНИАН

Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии в Киевской области могут наблюдаться перебои с водоснабжением.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Соответствующее сообщение он разместил в Telegram.

При этом он призвал сделать запасы питьевой и технической воды.

"Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии в области могут наблюдаться перебои с водоснабжением. Имейте дома запасы питьевой и технической воды. Мы сопротивляемся и боремся с коварным врагом. Наша выдержка и сплоченность – это путь к победе", — написал Кулеба.

Жителям Киевщины отключают воду: в ОВА предупредили о перебоях
/ t.me/OleksiyKuleba

Отключения абонентов в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко подразделяются на два типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные применяются, если из-за обстрелов российскими оккупантами оказались повреждены или уничтожены объекты энергетической инфраструктуры. Такие отключения могут продолжаться часами напролет.

Стабилизационные используют, когда нужно срочно сбалансировать нюансы работы энергосетей. Такие команды могут давать только сотрудники НЭК "Укрэнерго". Они отслеживают, когда объем генерации электроэнергии становится меньше объема потребления.

При этом резидент Украины Владимир Зеленский призвал к справедливым отключениям. Он обратился к энергокомпаниям и призвал их проводить стабилизационные отключения электроэнергии предсказуемо и справедливо. По его словам, это неправильно, если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу всё подключено вместе с уличным освещением.

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Киевская область питьевая вода
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