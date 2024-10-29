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"Жизнь жестока": Дуда назвал условие, при котором Польша передаст Украине МиГ-29

Руслана Заклинская
29 октября 2024, 18:52
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Польша не может передать Украине новое вооружение, которое купила за миллиарды долларов, чтобы укрепить свою безопасность, сказал Анджей Дуда.
'Жизнь жестока': Дуда назвал условие, при котором Польша передаст Украине МиГ-29
Польша передаст МиГ-29, но при одном условии / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/prezydentpl, facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из заявления:

  • Польша передаст Украине свои истребители МиГ-29, если НАТО временно обеспечит защиту воздушного пространства
  • Варшава уже не может передать Киеву столько постсоветского вооружения, как раньше

Польша готова передать Украине своих истребители МиГ-29. Однако лишь при условии, что НАТО обеспечит защиту воздушного пространства, пока Польша не получит новые самолеты. Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил во вторник, 29 октября, в интервью радио Zet.

Дуда подчеркнул, что Польша ранее задекларировала свою готовность передать МиГ-29, но требует от партнеров гарантий временной защиты своего неба.

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"...Когда западные самолеты, по крайней мере временно, будут защищать польское небо, и нам это будет гарантировано, а вскоре мы получим самолеты, на которых будут летать наши пилоты, и это укрепит нашу ситуацию", - сказал польский президент.

На вопрос, разочарован ли он тем, что президент Украины Владимир Зеленский не предоставил "секретные приложения" к плану победы, Дуда ответил, что подходит к этому спокойно.

"Я считаю, что это вопрос существования Украины как суверенного государства, только через эту призму я рассматриваю весь вопрос войны, которую Россия начала, напав на Украину, и наше отношение к этой войне. Вопрос только в том, насколько в наших интересах, чтобы Украина существовала, чтобы Украина была действительно суверенным и независимым государством", - заявил глава Польши.

По словам Дуды, он желает построить "лучшие отношения" между Польшей и Украиной. Польский президент также прокомментировал заявления о том, что Польша сделала все возможное для помощи Украине в первые месяцы войны, а Киев якобы "теперь считается" с Варшавой.

"Ну, в каком-то смысле, возможно, так и есть. То, что ситуация изменится таким образом, было вполне ожидаемо, потому что мы дали то, что могли дать. И мы дали это быстро, и мы действительно дали это тогда, когда это было необходимо. И я лично считаю, что это наша большая гордость. Просто с тех пор прошло два года. И это трудно, я с сожалением должен сказать, жизнь жестокая", - подчеркнул он.

Дуда признал, что Украина должна продолжать борьбу, но Польша не способна предоставить столько постсоветской техники, как это было раньше. Он подчеркнул, что новое вооружение, которое страна сейчас закупает за миллиарды долларов для укрепления собственной безопасности, "ответственный политик просто не может передать".

Кто такой Анджей Дуда

Анджей Себастьян Дуда (род. 16 мая 1972, Краков, Польская Народная Республика) - польский юрист, политик и государственный деятель, 10-й президент Польши. Кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" в президентских выборах 2015 года. Во время первого тура набрал 5,179,092 голосов (34,76 %). Во втором туре голосований, официально получил 51,55 % голосов, победив действующего президента Бронислава Коморовского, который получил 48.45 % голосов. 4 мая 2015 года избран президентом Польши и вступил в эту должность 6 августа 2015 года, пишет Википедия.

Польша передаст Украине самолеты - последние новости

Напомним, в августе президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил о необходимости получения польских истребителей МиГ-29 для усиления обороноспособности страны. Однако, окончательного решения об их передаче на тот момент еще не было принято.

Впоследствии Польша согласилась передать Украине свои истребители МиГ-29, но только после получения современных F-35 из США. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша понимает потребности Украины, но приоритетом остается собственная безопасность.

Как сообщал Главред, в ближайшие недели на севере Польши, в Редзиково, откроют базу противоракетной обороны НАТО. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что база может защищать Польшу не только от иранских, но и от российских ракет.

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МиГ-29 война на Донбассе Польша истребитель-перехватчик Анджей Дуда война России и Украины
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