Зима станет вызовом для всей Украины: Зеленский про удары России по электросети

Владимир Зеленский / скриншот

В ближайшие зимние месяцы станут вызовом для Украины, ведь Россия может нацелиться на электросеть страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News отметил, что украинцы не боятся вызовов.

"Мы будем бороться, и мы не сдадимся. Очень важно, чтобы они (россияне - ред.) не заставляли другие страны, Соединенные Штаты Америки и Европу страдать. Сейчас мы страдаем. Мы боремся и мы отдаем свои жизни за будущее демократии и открытый мир ", - сказал Зеленский.

Ракетная атака на ТЭЦ

11 сентября, вечером в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях наблюдаются массовые проблемы с электроснабжением.

Сообщалось, что всего российские оккупанты выпустили 11 крылатых ракет по территории Украины, военные сбили 9 из них.

Кроме того, в Полтаве посреди дороги загорелось несколько троллейбусов.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал ракетные удары по критической инфраструктуре. По его словам, временно без электроэнергии остались Харьковская и Донецкая области, частично обесточены Запорожская, Днепропетровская и Сумская области.

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