Вылечившиеся от COVID-19 могут переносить вирус: Комаровский предупредил об опасности

Комаровский рассказал, как уберечься от коронавируса / Скриншот

Украинцы, которым уже удалось переболеть COVID-19 и даже выздороветь, могут стать потенциальным переносчиком инфекции в случае пренебрежения мерами безопасности.

Об этом написал известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в своем Instagram.

По его словам, человек может излечиться от COVID-19, а потом дотронуться до поверхности какого-то предмета, получить инфекцию и передать ее другому человеку. Поэтому он настоятельно советует тщательно мыть руки, соблюдать оптимальную дистанцию и следовать всем рекомендациям с целью соблюдения профилактики заболевания коронавирусной инфекцией.

"Даже если у вас уже был коронавирус, то вы все равно можете дотронуться до дверной ручки, получить "в руку" инфекцию, поздороваться с кем-то за руку и заразить этого человека. То есть даже если вы вылечились, это не дает вам права везде ходить, хвататься за всё подряд и рисковать жизнью и здоровьем окружающих. Будьте, пожалуйста, осторожны: соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки", - подчеркнул врач.

Ранее доктор Комаровский рассказал, как избежать заражения COVID-19 при работе с деньгами. Он советует увеличить социальную дистанцию между кассирами и покупателями, пользоваться дезинфицирующими средствами и как можно чаще мыть руки.