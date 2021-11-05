Доктор Комаровский. Противовирусные препараты эффективны в начале ОРВИ?

Когда вы говорите "я начинаю болеть", что вы имеете ввиду? Вы прежде всего имеете ввиду, что вы заболели самой распространенной человеческой болезнью, которая называется ОРВИ. Этих респираторных вирусов - тысячи. И человек болеет этими вирусами регулярно. Дети по крайней мере болеют ОРВИ от 6 до 12 раз в год, и это совершенно нормально. И организм человека создан так, что без всякой посторонней помощи справиться с этим самым респираторным вирусом.
Видеоблог доктора Комаровского.
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Автор: Олег Макаров