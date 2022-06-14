Арестович поведал о "дне украинской артиллерии"

Арестович рассказал о "дне украинской артиллерии / коллаж УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о "дне украинской артиллерии".

По его словам в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину эфире Фейгин Live, украинские артиллеристы поразили много целей в Херсонской области.

"Сегодня снова день украинской артиллерии - очень много накрыли целей. Задолбаешься перечислять. Архангельское - Град накрыли, под Петровкой накрыли технику, Блакитное - попали по складу боеприпасов, на аэродроме тоже накрыли, Новодмитриевка - накрыли, Александровка - накрыли, Давыдов Брод - накрыли, сбили вертолёт. Это только Херсонская область", - сказал он.

Кроме того, украинские бойцы хорошо отработали в районе Изюма, Лисичанска и Запорожья, отметил Арестович.

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