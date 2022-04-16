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"Есть, попал": морпехи сожгли танк РФ Стугной и отправили в ад экипаж рашистов

16 апреля 2022, 21:31

Украинские морские пехотинцы уничтожили танк Т-72.

Силовики, Стугна
/ фото: http://5.ua

Бойцы Вооруженных сил Украины показали кадры уничтожения танка оккупационных сил РФ вместе с экипажем.

Украинские морские пехотинцы уничтожили танк Т-72, сообщается на странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Отмечается, что вражескую бронетехнику ликвидировали выстрелом из украинского ПТРК вместе с экипажем.

"Морские пехотинцы продолжают отправлять на тот свет российского оккупанта. На этот раз "снотворное" получил танк Т-72 РФ вместе с экипажем. Рецепт выписывал расчет противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" одного из отдельных батальонов морской пехоты", - говорится в сообщении.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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Стугна война России и Украины
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