'Есть рычаги давления': США могут резко изменить свою позицию в отношении Украины

Американские граждане и чиновники негативно относятся к России, что может значительно повлиять на дальнейшие решения Трампа, отмечает эксперт.

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США могут резко изменить свою позицию по Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем сказал Загородний:

Позиция Трампа по Украине является невыгодной для США

Значительное количество политикума США и избирателей поддерживают Украину

Трамп не смог достичь никаких "быстрых решений"

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом может иметь негативные последствия для самой Америки. Ожидаемые быстрые результаты, на которые рассчитывал президент США, пока не достигнуты. Об этом в интервью Главреду заявил политический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, Трамп фактически обесценивает свою главную стратегию - "дайте деньги, и получите безопасность". Из-за напряженности в отношениях с Зеленским многие могут усомниться, что даже при условии оплаты их безопасность будет гарантирована. В результате такая ситуация играет против самих Соединенных Штатов.

В частности, Европа может пересмотреть необходимость выплачивать США 5% ВВП на оборону, рассматривая возможность ограничения взносов до 3%. Ведь Украина может стать основой для объединенной армии Европы, и, выделив ей 20 млрд евро, она способна эффективнее выполнить необходимые задачи, чем США. Кроме того, Франция и Британия могут получить финансирование для расширения своих ядерных арсеналов, например, до тысячи боеголовок, что обеспечит ядерную безопасность.

"Да, совсем ссориться с американцами Европа не будет, но вопросы задавать начнет. А это означает сокращение влияния США. Штаты хоть и говорят, что хотят уйти из Европы, однако это не совсем так, ведь, уходя из Европы, они потеряют и рычаги давления на нее, и многое другое", - указывает эксперт.

Загородний отмечает, что в США 80% избирателей негативно относятся к России и Путину, что задает определенный политический вектор. Среди республиканцев этот показатель ниже, но все же достигает 70%, тогда как среди демократов - 80%. Такие настроения важны для Трампа и будут влиять на его решения. Кроме того, в Республиканской партии многие политики поддерживают Украину, а среди демократов эта поддержка еще сильнее, ведь помощь Киеву может стать ключевой идеологической платформой для их возрождения.

Смотрите видео интервью с Тарасом Загородним, в котором он рассказал о последствиях конфликта Трампа и Зеленского:

"Трамп любит демонстрировать быстрые результаты. А что из быстрых результатов он покажет? Цены на яйца растут - как бы смешно это ни звучало, но это большая проблема для США: на наши деньги яйца там стоят уже 350 гривен. Быстрых результатов нет, война не закончена, в Израиле тоже все продолжается - а о чем тогда говорить? Трампу нужно что-то демонстрировать, но не получается", - резюмировал он.

Какие самые громкие обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что способен завершить войну в Украине за 24 часа. Специальный представитель президента США Кит Келлог подтвердил, что это обещание остается актуальным. Об этом он заявил во время дискуссии в Совете по международным отношениям.

По словам Трампа, Украина неизбежно будет вынуждена пойти на мирное соглашение с Россией. Такое мнение он высказал во время выступления в Овальном кабинете, сообщает The New York Times.

В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что Трамп больше нуждается в Украине, чем она в нем. Ведь без Киева действующий глава Белого дома рискует потерпеть как политический, так и геополитический провал.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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