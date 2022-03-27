УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

"Идут очень жестокие бои": войска РФ осаждают Мариуполь, но город под контролем ВСУ

27 марта 2022, 11:56

Россия бросила все элитные военные подразделения для штурма города, сказал Вадим Бойченко.

Мариуполь после обстрелов оккупантами
В Мариуполе идут тяжелые бои, но город по-прежнему контролирует Украина - Бойченко / Reuters

Российские оккупационные войска сжимают кольцо окружения Мариуполя и продвигаются вглубь города. Захватчики собрали все элитные подразделения, чтобы его захватить. Продолжаются очень жестокие бои, однако город остается под контролем Вооруженных сил Украины. Враг работает по "методичке Гебельса", осуществляя блокаду города и уничтожая критическую инфраструктуру. Противник применяет запрещенное оружие. Об этом заявил мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

В интервью УНИАН он рассказал о том, что несмотря на осаду, над Мариуполем развевается флаг Украины, а сам город по-прежнему под контролем ВСУ. Вражеские силы сжимают кольцо мариупольского окружения и продвигаются вглубь города.

Читайте также"Вам не показывают, как горят люди": очевидцы рассказали о смерти и ужасе в Мариуполе"Есть окраины города, которые они, естественно, взяли под контроль. Город в кольце, и кольцо, естественно, сжимается. На 30 день оно вошло глубже в город, но город сегодня под контролем ВСУ. Над городом развевается украинский флаг. Сегодня город Мариуполь остается украинским городом. Идут очень жестокие бои", - отметил Бойченко.

По его словам, Мариуполь уже с 5-х суток полномасштабного военного вторжения России находится в окружении. Для штурма города россияне бросили все элитные подразделения. Оборону героически держат Азов, 36-я бригада морских пехотинцев и Нацгвардия.

"Все элитные подразделения РФ были брошены на штурм города. И уже больше месяца наши парни, два героя Украины - командир полка Азов и командир 36 бригады морских пехотинцев, Нацигвардия - героически держат оборону Мариуполя. Еще до начала активной фазы войны вражеские силы перебили нам один источник, который давал 70 процентов объема воды. Затем они перебили второй ввод, который служил резервным источником водоснабжения Мариуполя. Так, на девятый день войны мы остались полностью без воды. После этого они лишили нас газа", - говорит Бойченко.Читайте также"Не ели уже два дня, воды чуть-чуть осталось": жители Мариуполя умирают от голода

Кроме того, 21 марта российские захватчики ликвидировали последний источник связи в Мариуполе. Жители города оказались в информационной изоляции и не знают, что происходит.

"В Мариуполе был искусственно создан полный информационный вакуум, в котором никто из жителей не понимает, что происходит", - добавил мэр.

Также он сказал, что все вооружения, которые применяют войска РФ в Мариуполе, являются запрещенными.

"Система Буратино сжигает девятиэтажные дома, один каркас остается. Даже 152-я гаубица - запрещенное оружие, но она стреляет по городу. Что уж говорить о полутонной бомбе, которая падает возле роддома!" – заявил Бойченко.

Градоначальник Мариуполя добавил, что пострадало 90% жилого фонда города. Причем 40% восстановить будет уже нельзя.Читайте такжеВСУ начали контратаку в сторону Мариуполя - Запорожская ОВА

"Это 2600 домов, из которых 60 процентов имеют прямое попадание Градом, гаубицей или системой Буратино. 40 процентов уже не подлежит восстановлению. Мариуполю нужна полная эвакуация", - подчеркнул Вадим Бойченко.

Командир полка Азов Денис Прокопенко заявлял, что ситуация в Мариуполе очень тяжелая, но контролируемая. По его словам, идет подготовка к деблокаде города.

По его словам, украинские защитники сжигают танки оккупантов, наносят удары по вражеским войскам. Захватчики несут потери, их наступательные темпы снижаются. У врага больше ресурсов, но силы обороны Украины стараются проводить успешные операции и контратаковать.

viber
война в Украине новости Мариуполя война России и Украины
Реклама
Популярное
Самые надежные друзья во время войны: названы три знака зодиакаСамые надежные друзья во время войны: названы три знака зодиака Гороскоп на сегодня, 26 марта 2022: Близнецам – удача, Львам – давняя мечтаГороскоп на сегодня, 26 марта 2022: Близнецам – удача, Львам – давняя мечта Оккупанты зверски насилуют украинок: девочкам всего по 15 летОккупанты зверски насилуют украинок: девочкам всего по 15 лет Не ждите скорого окончания войны, она продлится не менее пол года – военный экспертНе ждите скорого окончания войны, она продлится не менее пол года – военный эксперт Решение по Крыму с Донбассом, нейтралитет и военные гарантии: у Зеленского заявили о позиции КиеваРешение по Крыму с Донбассом, нейтралитет и военные гарантии: у Зеленского заявили о позиции Киева

Последние новости

11:56

"Идут очень жестокие бои": войска РФ осаждают Мариуполь, но город под контролем ВСУ

11:44

КНР играет на стороне победителей: эксперт оценил шансы Путина получить поддержку в войне в Украине

11:14

Франция принимает беженцев из Украины: правила въезда в страну, на что можно рассчитывать

11:12

ВСУ начали контратаку в сторону Мариуполя - Запорожская ОВА

11:00

Путин прибегает к ядерному шантажу, чтобы втянуть в войну НАТО - эксперт

Реклама
10:57

Как получить помощь внутренне переселенным лицам в Украине и что для этого нужно

10:52

Войска РФ попытаются окружить ВСУ на Донбассе, двигаясь со стороны Харькова и Мариуполя – Британия

10:30

Гороскоп на завтра, 28 марта 2022: Стрельцам – деньги, Водолеям – сплетни

10:14

Голодная и обессиленная пришла на позицию: собака потерялась при эвакуации, но нашла своего кинолога

09:57

"Пушечное мясо не достойно уважения": в Кривом Роге преподали урок парню, который оскорблял ВСУ

09:55

Гороскоп для Украины на апрель: астролог рассказала о завершении войны и договоренностях с ПутинымВидео

09:42

Удар по Львову – сигнал для Запада: если не остановить РФ, ракеты упадут ближе к границам НАТО – ОП

09:26

Российские захватчики обстреляли Красногоровку из Торнадо-С

08:52

Молдове следует вернуть Приднестровье, а Грузии – Абхазию и Южную Осетию – Данилов

08:50

Вывод войск из Украины: в Британии назвали условия отмены санкций против России

08:46

Последние конвульсии мертвой системы: как Россия стоит в шаге от повторения участи СССРмнение

08:05

Война России против Украины: "вторая армия мира" меняет топливо и провизию на алкоголь

07:50

ВСУ разбили оккупантов РФ и освободили Тростянец: в городе большие разрушения, заминирована больницаВидео

07:22

Позор военного дела: британский генерал назвал серьезные ошибки Путина в Украине

07:05

Приметы на 27 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
06:47

Враг отступает в район Чернобыля, а затем в Беларусь: план – блокада Киева с юго-запада – Генштаб

06:44

Гороскоп войны в Украине: астролог предрекла два сложных и взрывоопасных дня

06:27

Новый ядерный шантаж: почему Путин готов сжечь Москву и всю Россиюмнение

06:21

Гороскоп на сегодня, 27 марта 2022: Ракам – важный выбор, Девам – покровительство судьбы

05:54

Почему России так важно захватить Мариуполь: названы четыре причины

05:05

Россия сама делает все для того, чтобы в Украине состоялась дерусификация - Зеленский

04:40

РФ отведет войска от Киева, Харькова, Сум, Чернигова: Арестович раскрыл дальнейшие планы оккупантовВидео

04:00

Войска РФ ударили по Украине белым фосфором: первая помощь

02:51

Россия планирует войну против Британии: кибераналитик назвал сроки

02:27

Отступление Путина может стать смертельным отвлечением и непоправимым ударом - эксперт по обороне

02:02

Бои в Киеве: астролог назвала точную дату затишья в столице

01:49

Как продлить срок хранения молока

01:29

Кошмар для Путина: какого наихудшего сценария для России боится ее глава

00:54

РФ не хватает пушечного мяса: на войну в Украину бросают призывников – документВидео

00:45

Конец войны в Украине: астролог составила точный проноз на 2022 год и рассказала, когда наступит мир

00:32

Подоляк назвал условия для подписания многостороннего договора с РФВидео

26 марта, суббота
23:59

В Запорожской области тероборона освободила два населенных пункта

23:58

РФ обвинила Азербайджан в нарушении по Карабаху: Баку резко ответил МосквеВидео

23:36

Киев оказался не по зубам: Арестович назвал новую цель оккупантов РФВидео

23:22

Каким может быть мирное соглашение между Россией и Украиной - The Washington Post

Реклама
22:56

"Вам не показывают, как горят люди": очевидцы рассказали о смерти и ужасе в МариуполеВидео

22:39

"Злой монстр способен на все": эксперт США заявил, что Путин только начинает действовать в УкраинеВидео

22:18

Ядерное соглашение с Ираном на этапе завершения - БоррельВидео

21:59

"$400 за ваньку": кадыровцы сливают данные о солдатах РФ в УкраинеВидео

21:51

Войска РФ оккупировали Славутич

21:25

Химическая атака РФ: чем она опасна, как распознать и защититьсяВидео

21:23

Тина Кароль рассказала детали по международному благотворительному телемарафону 27 марта

21:13

Западный генерал назвал новое направление главного удара РФ в УкраинеВидео

21:07

Оккупанты зверски насилуют украинок: девочкам всего по 15 летВидео

20:59

Польский генерал: Калиниград - это часть Польши

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять