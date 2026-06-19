Керченский мост заблокируют без подрыва: Свитан раскрыл неожиданный план

Полностью разрушить Крымский мост сложно, но ограничить его использование вполне реально.

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Керченский мост невозможно разрушить быстро / Коллаж: Главред, фото: x.com/Krymsky_bridge, скриншот

Главные тезисы:

Полное уничтожение моста потребует недель авиаударов

Для остановки трафика достаточно огневого контроля

Зачистка Крыма от ПВО упростит боевые задачи

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал об уязвимостях Керченского моста во временно оккупированном Крыму и оценил шансы на его разрушение.

По словам Свитана, полное уничтожение моста потребовало бы длительных и масштабных авиационных ударов силами фронтовой авиации, однако даже в таком случае речь шла бы о неделях атак.

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"Уничтожить Керченский мост полностью можно только заходом нескольких бригад фронтовых штурмовиков уровня Су-24. Но им придется бомбить несколько недель, чтобы развалить мост. Однако Керченский мост вполне можно повредить, как это делала СБУ: повредить один-два пролета подводными или надводными, или воздушными ударами, - сказал Свитан в интервью Главреду.

При этом эксперт отметил, что конструкция моста предусматривает устойчивость к колебаниям и повреждениям, а отдельные пролёты могут быть относительно быстро заменены, что ускоряет восстановление объекта.

Отдельно он подчеркнул различия между автомобильной и железнодорожной частями переправы. По его оценке, железнодорожная часть является более уязвимой к повреждениям, а последствия серьёзных инцидентов могут приводить к ограничению её полноценной эксплуатации.

"Впрочем, перед нами не стоит задача разрушить Керченский мост. Наша задача – остановить трафик по этому мосту. А сделать это можно разными способами, в том числе просто взяв мост под огневой контроль", - сказал Свитан.

По его словам, этого можно добиться за счёт создания постоянной угрозы ударов и установления огневого контроля над районом переправы, что вынудит ограничить использование моста.

Также эксперт отметил роль противовоздушной обороны, заявив, что её подавление является ключевым условием для расширения возможностей воздействия. Он утверждает, что плотность российских систем ПВО в ряде районов Крыма снизилась, что, по его мнению, может повлиять на защиту инфраструктуры.

"Грубо говоря, мы уничтожаем в два раза больше российской ПВО, чем Россия производит. Так что за некоторое время мы можем зачистить Крым от ПВО, и тогда можно будет выполнять боевые задачи по контролю над этим мостом", - объяснил Свитан.

Крымский мост / Инфографика: Главред

В числе возможных средств воздействия он упомянул дальнобойные ракеты и переоборудованные системы ПВО, которые потенциально могут использоваться в ударных целях при наличии соответствующих возможностей.

" Вариант выведения Керченского моста из строя контактным ударом возможен дальнобойными средствами поражения, но только если у нас появится баллистика", - отметил он.

В целом, Свитан пришёл к выводу, что у Украины существует несколько теоретических способов ограничить использование Керченского моста, даже если его полное разрушение остаётся крайне сложной задачей.

Смотрите видео - Роман Свитан рассказал, когда будут освобождены Крым и Донбасс:

Воздушные атаки на Крым - новости

Как писал Главред, в ночь на 19 июня Крым атаковали дроны. Мощные взрывы прогремели в Севастополе, Армянске и на аэродромах. Пожар вспыхнул на заправке, стрельба продолжалась до самого утра.

В ночь на 18 июня дроны атаковали временно оккупированный Крым - под удар беспилотников попали еще два моста. Ориентировочно, было слышно около 20 взрывов.

Дроны атаковали железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, который расположен недалеко от села Раздольное Ичкинского района.

Кроме того, под удар попал так называемый "горбатый" автомобильный мост. Он расположен рядом с железнодорожным мостом.

В ночь на 12 июня дроны оккупировали временно оккупированный Крым. В Симферополе после массированной атаки БПЛА вспыхнул пожар в районе местной ТЭЦ. В городе зафиксированы перебои с электроснабжением.

Также взрывы и стрельба были слышны в Нижнегорском и Красногвардейском районах. Кроме того, сообщалось о работе противовоздушной обороны и взрывах в районе военного аэродрома "Саки".

В ночь на 11 июня в Крыму прогремели взрывы. Оккупированный полуостров атаковали дроны. По предварительным данным, повреждения получил автомобильный мост в Армянске. Также пострадал мост при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска, было сильное зарево.

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Крым превратится в остров — Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские дроны фактически изолируют временно оккупированный Крым, поэтому в ближайшее время полуостров "превратится в остров". Об этом он сообщил в интервью журналисту, блогеру Сергею Пейчеву на YouTube-канале PRESSING.

"По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров", — подчеркнул Федоров.

По его словам, такая ситуация может иметь "неожиданные последствия" для российской стороны.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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