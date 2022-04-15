На Харьковщине объявили о готовности выбить оккупантов РФ и ждут тотального контрнаступления ВСУ

ВСУ на Харьковщине готовы к освобождению региона / Фото Reuters

Харьковская область располагает достаточной военной силой для того, чтобы освободить регион от российской оккупации. Сейчас украинские войска находятся в обороне, но как только поступит военный приказ о контрнаступлении, которое должно проходить по всей стране, они перейдут в атаку. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что сил для проведения операции по контрнаступлению в регионе достаточно. Сейчас войска находятся в обороне.

"Мы сейчас стоим в обороне. Это другой расчет сил и средств. Если мы пойдем в наступление – это уже совсем другой расчет сил и средств. У нас достаточно сил, чтобы это делать", - отметил чиновник.

По его словам, наступление с целью освобождения территорий должно будет проводиться по всему фронту, включая город Херсон. Силы обороны Украины в Харьковской области готовы к решительным действиям.

"Потому что это как цельная карта. Как только будет возможность переходить в контрнаступление и будет такой военный приказ, мы это сделаем. Наши военные и морально и технически к этому готовы", - сказал Синегубов.

Кроме того, он уточнил, что сейчас российские оккупационные войска проводят передислокацию – они перебрасывают свои подразделения через Купянск на Изюмское направление.

"Мы видим, что часть войск, отошедшая от киевского, черниговского и сумского направления, не в полном своем боевом составе. Однако они проходят ротацию на территории РФ", - считает руководитель ОВА.Читайте такжеПочему для Путина важны битвы за Донбасс и Харьков

Также чиновник добавил, что военные РФ работают над строительством фортификационных сооружений, а украинские войска готовы к оборонительным действиям на других направлениях.

"Мы готовы к обороне на любом направлении – к ударам с севера, с северо-востока или с изюмского направления, где сейчас идет активная боевая фаза", - подчеркнул Олег Синегубов.

Война в Харьковской области

Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил жителей города о том, что россияне бьют по городу бомбами, которые спускают на парашютах. Он призвал харьковчан ни в коем случае не приближаться к таким парашютам и по возможности звонить 101 или 112.

Ранее Вооруженные силы Украины в Харьковской области разбили колонну военной техники оккупантов РФ. Руководитель областной военной администрации Синегубов сказал, что в ночь на 10 апреля сокрушена колонна вражеской техники и живой силы, которая двигалась в направлении Изюма.

На днях украинские войска в Харьковской области сбили два российских военных самолета. Военные воздушные судна агрессора бомбили населенные пункты региона.

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