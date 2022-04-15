УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

На Харьковщине объявили о готовности выбить оккупантов РФ и ждут тотального контрнаступления ВСУ

15 апреля 2022, 15:15

Россия перебрасывает свои войска на Изюмское направление через Купянск, сказал Олег Синегубов.

военные, ВСУ, война
ВСУ на Харьковщине готовы к освобождению региона / Фото Reuters

Харьковская область располагает достаточной военной силой для того, чтобы освободить регион от российской оккупации. Сейчас украинские войска находятся в обороне, но как только поступит военный приказ о контрнаступлении, которое должно проходить по всей стране, они перейдут в атаку. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что сил для проведения операции по контрнаступлению в регионе достаточно. Сейчас войска находятся в обороне.

"Мы сейчас стоим в обороне. Это другой расчет сил и средств. Если мы пойдем в наступление – это уже совсем другой расчет сил и средств. У нас достаточно сил, чтобы это делать", - отметил чиновник.

По его словам, наступление с целью освобождения территорий должно будет проводиться по всему фронту, включая город Херсон. Силы обороны Украины в Харьковской области готовы к решительным действиям.

"Потому что это как цельная карта. Как только будет возможность переходить в контрнаступление и будет такой военный приказ, мы это сделаем. Наши военные и морально и технически к этому готовы", - сказал Синегубов.

Кроме того, он уточнил, что сейчас российские оккупационные войска проводят передислокацию – они перебрасывают свои подразделения через Купянск на Изюмское направление.

"Мы видим, что часть войск, отошедшая от киевского, черниговского и сумского направления, не в полном своем боевом составе. Однако они проходят ротацию на территории РФ", - считает руководитель ОВА.Читайте такжеПочему для Путина важны битвы за Донбасс и Харьков

Также чиновник добавил, что военные РФ работают над строительством фортификационных сооружений, а украинские войска готовы к оборонительным действиям на других направлениях.

"Мы готовы к обороне на любом направлении – к ударам с севера, с северо-востока или с изюмского направления, где сейчас идет активная боевая фаза", - подчеркнул Олег Синегубов.

Война в Харьковской области

Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил жителей города о том, что россияне бьют по городу бомбами, которые спускают на парашютах. Он призвал харьковчан ни в коем случае не приближаться к таким парашютам и по возможности звонить 101 или 112.

Ранее Вооруженные силы Украины в Харьковской области разбили колонну военной техники оккупантов РФ. Руководитель областной военной администрации Синегубов сказал, что в ночь на 10 апреля сокрушена колонна вражеской техники и живой силы, которая двигалась в направлении Изюма.

На днях украинские войска в Харьковской области сбили два российских военных самолета. Военные воздушные судна агрессора бомбили населенные пункты региона.

Главред рекомендует:

viber
новости Харькова ВСУ Харьковская область война России и Украины
Реклама
Популярное
Вырвались из окружения: в осажденном Мариуполе морпехи соединились с АзовомВырвались из окружения: в осажденном Мариуполе морпехи соединились с Азовом Засыпет снегом, ударят морозы и потеплеет до +19: какой будет погода в Украине в середине апреляЗасыпет снегом, ударят морозы и потеплеет до +19: какой будет погода в Украине в середине апреля Теперь официально: Снежану Егорову внесли в список госизменниковТеперь официально: Снежану Егорову внесли в список госизменников Заговор или самоубийство: астролог спрогнозировала конец жизни ПутинаЗаговор или самоубийство: астролог спрогнозировала конец жизни Путина День победы или новый виток эскалации: как полнолуние 16 апреля изменит ход войны в УкраинеДень победы или новый виток эскалации: как полнолуние 16 апреля изменит ход войны в Украине
Поддержите Главред

Последние новости

15:15

На Харьковщине объявили о готовности выбить оккупантов РФ и ждут тотального контрнаступления ВСУ

15:09

Невероятная удача и магнит денег: 5 знакам зодиака превосходно повезет в полнолуние 16 апреляВидео

15:06

Москве нужен повод для войны, или Зачем Россия жжет камыш в Белгородемнение

14:47

На Черниговщине 92-летняя старушка с сыном-инвалидом пряталась в подвале от оккупантов

14:24

День ангела в мае 2022 по церковному календарю – кого поздравить с именинами

Реклама
14:21

Оксана Марченко сбежала в Москву и нажаловалась пропагандистам на задержание Медведчука в УкраинеВидео

14:15

Привлечете деньги и удачу на весь год: что нужно делать с вербой на Вербное воскресенье 2022Видео

14:11

"Они переступили черту!": Марченко негодует, что всему миру наплевать на МедведчукаВидео

13:45

Путин равен Гитлеру, нужно его остановить, пока не пошел на Запад – глава Минобороны Словакии

13:44

Под Черниговом бойцы ВСУ ювелирно уничтожили гаубицу "Акация" агрессоровВидео

13:32

Харчишин заявил, что знает, кто навел ракету на его дом

13:30

"И Кремль будет пылать!": Богдан Бенюк рассказал, как Украина уделает Путина и "усатого хоккеиста"

13:22

Очевидный знак: Почему гибель крейсера "Москва" - это конец Путинамнение

13:04

"Похоронила во дворе и отмывала его кровь": жительница Киевщины рассказала, как орки убили ее сынаВидео

13:00

"Девочка осталась без ног, мальчик - без руки": медики спасают детей, пострадавших от русской ракеты в КраматорскеВидео

12:52

Бойцы ВСУ разбили колонну военной техники оккупантов РФ в Херсонской областиВидео

12:34

Нам неимоверно стыдно: актер "Сватов" записал обращение к украинцамВидео

12:21

Перешли на новый уровень "зачистки": в Мариуполе россияне начали эксгумацию погибшихВидео

12:19

Крейсер "Москва" ушел на дно, а у пропагандистов Кремля "пылает" - грозятся объявить Украине войнуВидео

12:00

Гороскоп на завтра, 16 апреля 2022: Львам – вещие сны, Девам – разочарование, Весам – ревность

Реклама
11:59

ОП о восстановлении Житомирщины: устанавливают окна, чинят крыши, открыли временные переправы

11:58

Приметы на 16 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

11:50

"Как во время чеченской войны": оккупант признал, что россияне сами обстреляли Брянскую областьВидео

11:40

"Лишь бы решили вопрос с националистами": певица Лолита обвинила Украину в "предательстве"

11:27

Ядерное оружие – последний ход Путина: в МВД объяснили заявления из РоссииВидео

11:25

Потеря крейсера "Москва" может заставить Путина пересмотреть морскую позицию РФ – разведка БританииВидео

11:12

Ядерный удар по Украине станет окончательным поражением Путинамнение

10:29

ВСУ сбили в Одесской области вражеский дрон "Орлан" за 120 тысяч долларов

10:18

Допрашивали, избивали и издевались: капеллан поехал с миссией на остров Змеиный, но попал в плен к РФ

10:17

Путин - военный преступник, но переговоры необходимы: Зеленский назвал сценарии окончания войныВидео

09:46

"Я бы не уехал, даже если бы не был президентом": Зеленский объяснил, почему остался в КиевеВидео

09:20

"Мы больше не семья": жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина заявила о разрыве с певцом

09:16

После "Москвы" флоту РФ нужно срочно бежать с Черного морямнение

09:03

Драгоценности не влезли в два авто: Оксана Марченко вывезла за границу все самое ценное – ГБРВидео

08:59

Путин начал войну, потому что руководствовался амбициями и обидой на Запад – директор ЦРУ

08:36

Уникальный шанс, воплощение желаний или трудности: что ждет знаки зодиака в полнолуние 16 апреля

08:20

"Жену и двоих детей расстреляли у меня на глазах": оккупанты жестоко убили под Бучей целую семью

08:00

"Пацан закосил дела и хочет ядерным оружием бахнуть": Арестович заявил о призраке поражения Путина

08:00

"Россияне бросили бомбу на место эвакуации": семья из Макарова рассказала об ужасах войны

07:44

У них еще жив миф о "мощи России": посол объяснил, почему Германия не предоставляла Украине оружиеВидео

Реклама
07:03

Сокрушение "Москвы" поставило под удар весь Черноморский флот и сделало его уязвимым – The TelegraphВидео

06:44

Сам уничтожил 12 оккупантов и экипаж БТР: житель Киевщины героически выступил против врага

06:29

Запад сделал России последнее предупреждениемнение

06:05

"Сильные мира сего" в первый день войны советовали нам фактически сдаться тирании – ЗеленскийВидео

05:38

РФ имеет возможности нанести удар по Киеву: в Пентагоне оценили уровень угрозыВидео

05:30

Украина получит шанс вышвырнуть Россию из Крыма с Донбассом, но при одном условии – политологВидео

05:13

Орки обворовали отделение полиции в ЧАЭС и шлют добытые "подарки" матерям

04:45

Что есть при диарее: эти продукты могут помочьВидео

04:05

Черная магия с ритуалами для Путина: таролог раскрыла неожиданный сценарий войны в Украине

03:38

Тука рассказал, является ли отступление войск оккупантов от Киева окончательным

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять