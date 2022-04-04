Нечеловеческая жестокость: оккупанты зверски расправились с защитниками Бучи

/ Фото Reuters

Российские оккупанты жестоко расправились с участниками территориальной обороны Бучи Киевской области.

Как рассказал в Facebook бывший советник министра обороны Юрий Бирюков, восемь добровольцев сформировали небольшой отряд прямо перед ходом войск РФ в Бучу.

"Их было восемь человек. Не давние какие-то там друзья, но они были знакомы до войны. Ходили на рыбалку наверное. Или пиво пили по пятницам. И утром 24-го февраля они попытались сформировать свой отрядик самообороны Бучи. Вот только ночью 25-го в Бучу уже вошли...", - пишет он.

После оккупации города родные потеряли с ними связь, а впоследствии их нашли убитыми.

/ Фейсбук Ю.Бирюкова.

"Их потом нашли, на улице Яблунська. Шестеро из них. Со связанными руками, расстрелянные с очень небольшой дистанции. Сегодня нам показали еще одного из них. Из крошечного отряда добровольцев самообороны, которые не успели вступить в бой. Они погибли лишь за желание защищать свой дом.

У него выбили глаза. У него отрезали нос. У него отрезали уши. Потом его застрелили", - добавил Бирюков.

Геноцид в Буче

После освобождения Киевской области стало известно о том, что российские военные насиловали и убивали украинцев в оккупированных населенных пунктах.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Оккупанты также пытали и убивали украинских детей.

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