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Оккупанты накрыли жилые кварталы Харькова из мощных РСЗО, есть жертвы и раненые

19 апреля 2022, 17:54

Подверглись обстрелам Дергачевский и Чугуевский районы, рассказал Олег Синегубов.

Град
Оккупанты обстреляли Харьков из реактивной артиллерии / Bigmir.net

Во вторник, 19 апреля, оккупационные силы ВС РФ вновь обстреливали жилые районы Харькова, в частности Киевский и Индустриальный районы города. В результате обстрела есть жертвы и пострадавшие.

"Русские используют реактивные системы залпового огня с расстояния 35-40 км. По состоянию на данный момент по Харькову, к сожалению, 16 раненых, 3 человека погибли, информация еще уточняется. Наши бригады экстренной медицинской помощи работают героически в усиленном режиме", - сообщил глава ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, также подверглись обстрелам Дергачевский и Чугуевский районы.

Синегубов отметил, что интенсивность вражеских обстрелов в Харькове возросла, и в очередной раз попросил горожан находиться в укрытиях и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

"Не создавайте очередей, не собирайтесь большими группами людей, сейчас это очень опасно!", - подчеркнул глава ОВА.

Он попросил также с пониманием отнестись к ограничениям, которые будут введены на время Пасхальных праздников.

"Мы разрабатываем совместно с военными план мероприятий по празднованию пасхальных праздников, просим с пониманием отнестись к определенным ограничениям, о которых подробно сообщим позднее", - написал Синегубов.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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