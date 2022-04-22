Оккупанты установили полный контроль над Олешками и захватили еще две ОТГ

Патрулирование улиц в Олешках осуществляют российские оккупационные войска.
Российские военные планируют 23 апреля взять Олешки (Херсонскую область) под полный контроль.
Муниципальный патруль уже не работает. Патрулирование улиц в Олешках осуществляют российские военные, рассказал городской голова Олешек Евгений Рыщук.
"С завтрашнего дня (23 апреля, — ред.) РФ полностью берет на себя контроль и ответственность за город. Сейчас они усиленно ищут представителя, который возглавил бы город. Не знаю, фамилий пока не называют", — сказал Рыщук.
Мэр добавил, что патрулирование в городе осуществляется российскими войсками.
РФ захватила еще 2 ОТГ
Российские военные 22 апреля зашли еще в две территориальные общины в Херсонской области – Великолепетихской и Горностаевской.
Как сообщили в Великолепетихской общине, "на территорию заехали российские военные", и попросили иметь при себе документы.
"Возможна проверка военными домохозяйств. Просим не паниковать. Покажите документы, если попросят, не бойтесь выходить", – говорится в сообщении.
Как рассказал глава Горностаевской общины Дмитрий Ляхно, в поселок въехали представители российских войск и сообщили о создании "комендатуры".
"Главная их задача, как сообщили, – поддержка правопорядка. Сохраняем спокойствие и поддерживаем друг друга. Напоминаю: при остановках их патрулями просьба не провоцировать для сохранения собственного здоровья. Имейте при себе документы. Держимся", – написал Ляхно.
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Великолепетихская община:
- Великая Лепетиха;
- Катериновка;
- Константиновка;
- Князе-Григоровка;
- Среднее;
- Малая Лепетиха;
- Дмитровка;
- Сергеевка.
Горностаевская община:
- Горностаевка;
- Зеленый Под;
- Большая Благовещенка;
- Васильевка;
- Новоелизаветовка;
- Заводовка;
- Казачьи Лагеря;
- Новые Олешки;
- Маринское;
- Красноармейское;
- Ольгино;
- Кочубеевка;
- Славное;
- Новая Благовещенка;
- Софиевка;
- Червоноблагодатное;
- Красное;
- Лопатки;
- Ясная Поляна.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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