Оккупанты установили полный контроль над Олешками и захватили еще две ОТГ

Российские военные / Reuters

Российские военные планируют 23 апреля взять Олешки (Херсонскую область) под полный контроль.

Муниципальный патруль уже не работает. Патрулирование улиц в Олешках осуществляют российские военные, рассказал городской голова Олешек Евгений Рыщук.

"С завтрашнего дня (23 апреля, — ред.) РФ полностью берет на себя контроль и ответственность за город. Сейчас они усиленно ищут представителя, который возглавил бы город. Не знаю, фамилий пока не называют", — сказал Рыщук.

Мэр добавил, что патрулирование в городе осуществляется российскими войсками.

РФ захватила еще 2 ОТГ

Российские военные 22 апреля зашли еще в две территориальные общины в Херсонской области – Великолепетихской и Горностаевской.

Как сообщили в Великолепетихской общине, "на территорию заехали российские военные", и попросили иметь при себе документы.

"Возможна проверка военными домохозяйств. Просим не паниковать. Покажите документы, если попросят, не бойтесь выходить", – говорится в сообщении.

Как рассказал глава Горностаевской общины Дмитрий Ляхно, в поселок въехали представители российских войск и сообщили о создании "комендатуры".

"Главная их задача, как сообщили, – поддержка правопорядка. Сохраняем спокойствие и поддерживаем друг друга. Напоминаю: при остановках их патрулями просьба не провоцировать для сохранения собственного здоровья. Имейте при себе документы. Держимся", – написал Ляхно.

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Великолепетихская община:

Великая Лепетиха;

Катериновка;

Константиновка;

Князе-Григоровка;

Среднее;

Малая Лепетиха;

Дмитровка;

Сергеевка.

Горностаевская община:

Горностаевка;

Зеленый Под;

Большая Благовещенка;

Васильевка;

Новоелизаветовка;

Заводовка;

Казачьи Лагеря;

Новые Олешки;

Маринское;

Красноармейское;

Ольгино;

Кочубеевка;

Славное;

Новая Благовещенка;

Софиевка;

Червоноблагодатное;

Красное;

Лопатки;

Ясная Поляна.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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