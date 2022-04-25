Оркам "повезло": на Пасху бойцы ВСУ взяли в плен российских оккупантов

ВСУ взяли в плен орков на Пасху / t.me/zsuwar

Оперативное командование Юг Вооруженных сил Украины отчиталось о взятии в плен российских оккупантов на Пасху.

По информации командования в Facebook, 24 апреля группа военных РФ попыталась пробраться на контролируемую ВСУ территорию. Украинские армейцы быстро обнаружили врага и взяли их в плен.

Россиянам "повезло", что их встретили военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины имени Якова Гандзюка. Они задержали оккупантов и передали профильным специалистам.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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