Орки закрепились под Славянском и лезут в Попасную, но получили по зубам на Запорожье

РФ пытается захватить новые плацдармы / Reuters

Российские оккупанты продолжают атаковать силы защитников Украины с целью захвата новых плацдармов для дальнейшего наступления.

Об этом идет речь в сводке Генерального штаба Украины, опубликованной в соцсети Facebook.

На Слобожанском направлении оккупанты силами подразделений из состава 6 общевойсковой армии, Балтийского и Северного флотов продолжают частичную блокировку города Харькова, пытаются осуществлять огневое поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры.

В Изюмском направлении враг проводит воздушную разведку позиций ВСУ с целью определения возможных направлений наступления. Для улучшения тактического положения подразделений противник пытался совершать наступательные действия по направлениям населенных пунктов Заводы и Дибровне, успеха не достиг.

На Донецком и Таврическом направлениях боевые действия происходили вдоль всей линии столкновения.

"За сутки враг совершал штурмовые действия в направлении города Славянск, закрепился в населенном пункте Лозовое. В районах Зеленой Долины и Кременной противник продолжает закрепляться на занятых позициях, осуществляет перегруппировку и подготовку к наступательным действиям", - сообщают в Генштабе.

РФ осуществила усиление группировки войск за счет перемещения с территории России отдельных подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, и безуспешно пытается укрепиться в населенном пункте Рубежное.

В районе Попасной российские войска предприняли попытку шутрма в направлении населенного пункта Новотошковское и вглубь населенного пункта Попасная, успеха не достигли. Закрепились в центральной части населенного пункта Степное.

На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты пытались совершать штурмовые действия, успеха не достигли.

На Мариупольском направлении противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать украинские подразделения в районе "Азовстали".

На Запорожском направлении оккупанты пытались провести штурм в направлении населенного пункта Зеленое Поле, успеха не достигли. Враг усилил группировку за счет перемещения подразделений 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Вместе с тем батальонная тактическая группа 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии потеряла боеспособность и выведена в район восстановления.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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