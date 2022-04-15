Перемололи десяти орков вместе с техникой: ВСУ мощно ударили на востоке

Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили 6 атак врага.
Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток отбили шесть атак российских оккупантов.
Как рассказали в пресс-центре Операции объединенных сил, на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают уничтожать врага.
"Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили 6 атак врага и нанесли немалые потери российским оккупантам", - говорится в сообщении.
Украинские защитники уничтожили 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 боевые машины пехоты и одну артиллерийскую систему противника.
"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"- подчеркнули в ООС.
Вместе с тем оперативно-тактическая группировка Восток в течение суток отбила 4 атаки и уничтожила:
личного состава – 30
танков – 2
МТЛБ – 1артиллерийских систем – 1.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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