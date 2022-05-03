Ракетный удар по Закарпатью: повреждена ж/д подстанция в курортном Воловце

Вражеская ракета попала в подстанцию рядом с вокзалом в Воловце. На месте происшествия работают спасатели, информацию о пострадавших уточняют.
Областное руководство Закарпатья подтвердило удар по инфраструктуре на железнодорожной станции Воловец, говорится в посте Закарпатской ОГА в Facebook.
Вражеская ракета попала в подстанцию рядом с вокзалом в Воловце. На месте происшествия работают спасатели, информацию о пострадавших уточняют.
"На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости. Информацию о жертвах уточняют. К ликвидации последствий привлечены соответствующие службы", – говорится в сообщении.
Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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