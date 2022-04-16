Рашисты пошли на штурм: враг собирает ударный кулак для атаки на Донбассе – Генштаб

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Российские оккупационные войска будут готовиться возобновить наступление на Славянск, на Кураховском и Авдеевском направлениях.

Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ, враг пытается улучшить тактическое положение - в течение суток совершил попытку проведения наступательно-штурмовых действий и пытался продвинуться вглубь населенного пункта Довгеньке, однако успеха не имеет, понес значительные потери. Для усиления группировки на указанном направлении с территории РФ перемещены подразделения из состава 106-й воздушно-десантной дивизии.

"После завершения создания ударной группировки и формирования резервов противник будет пытаться возобновить наступление в направлении на Барвенково и Славянск", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты пытаются осуществлять огневое влияние и вести штурмовые действия на большинстве направлений. Враг усилил группировку войск за счет перемещения с территории Белгородской области в район населенного пункта Сватово отдельных подразделений Центрального военного округа.

"Вероятно, противник продолжит штурмовые действия вдоль всей линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Сосредоточит усилия на захвате населенных пунктов Попасная, Рубежное, Мариуполь, а также выхода в районы населенных пунктов Угледар и Марьинка. Также будет готовиться к наступлению на Кураховском и Авдеевском направлениях", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния подразделений 1 армейского корпуса, действующего на Донецком направлении.

"Это связано со значительными потерями подразделений, пополнение которых произошло за счет мобилизованных", - добавили в Генштабе.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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