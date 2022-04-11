РФ бросает в бой резервы: в ОП прогнозируют недели "очень тяжелых боев"

/ Facebook/GeneralStaff.ua

РФ перебрасывает на Донбасс резервы, пытаясь переломить ситуацию в свою пользу, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его прогнозу, с каждым днем будет нарастать давление на позиции ВСУ, а Украину ждут несколько недель очень тяжелых боев.

Советник главы ОП предупредил, что оккупанты готовятся вводить в бой второго и третьего эшелона войск.

"Это будут пришедшие с Дальнего Востока войска и по их планам переброшенные из-под Киева, Сум, Чернигова. Российская военная школа своеобразна — они сейчас начнут их частями в бой вводить, спешат очень. С каждым днем будет нарастать давление на наши позиции. Мы это знаем, готовимся к противостоянию тоже. Но не будет легко. Будет несколько недель очень тяжелых боев. Начиная с сегодняшнего дня", — добавил Арестович.

Читайте такжеУ РФ нет ресурса для успеха на Донбассе в ближайшее время - эксперты США

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще: