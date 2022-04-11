УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

РФ бросает в бой резервы: в ОП прогнозируют недели "очень тяжелых боев"

11 апреля 2022, 22:33

Оккупанты готовятся вводить в бой второй и третий эшелоны войск, предупредил советник главы ОП.

война
/ Facebook/GeneralStaff.ua

РФ перебрасывает на Донбасс резервы, пытаясь переломить ситуацию в свою пользу, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его прогнозу, с каждым днем будет нарастать давление на позиции ВСУ, а Украину ждут несколько недель очень тяжелых боев.

Советник главы ОП предупредил, что оккупанты готовятся вводить в бой второго и третьего эшелона войск.

"Это будут пришедшие с Дальнего Востока войска и по их планам переброшенные из-под Киева, Сум, Чернигова. Российская военная школа своеобразна — они сейчас начнут их частями в бой вводить, спешат очень. С каждым днем будет нарастать давление на наши позиции. Мы это знаем, готовимся к противостоянию тоже. Но не будет легко. Будет несколько недель очень тяжелых боев. Начиная с сегодняшнего дня", — добавил Арестович.

Читайте такжеУ РФ нет ресурса для успеха на Донбассе в ближайшее время - эксперты США

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще:

viber
Алексей Арестович война России и Украины
Реклама
Популярное
"Она бандеровка": в Херсоне оккупанты 12 часов насиловали многодетную мать, ее "сдал" местный житель"Она бандеровка": в Херсоне оккупанты 12 часов насиловали многодетную мать, ее "сдал" местный житель В мае будет очень горячо: Украину ждет новая бойня за территории - прогноз на 2022 годВ мае будет очень горячо: Украину ждет новая бойня за территории - прогноз на 2022 год Приметы на 12 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 12 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду В Ирпене трое оккупантов одновременно зверски насиловали молодую девушкуВ Ирпене трое оккупантов одновременно зверски насиловали молодую девушку Разрушенные стены, во дворе - двухсотые: украинская модель показала разрушенный дом под КиевомРазрушенные стены, во дворе - двухсотые: украинская модель показала разрушенный дом под Киевом
Поддержите Главред

Последние новости

22:53

Интенсивность обстрелов Харькова возросла, расширилась география бомбардировок

22:33

РФ бросает в бой резервы: в ОП прогнозируют недели "очень тяжелых боев"Видео

22:24

Стало трудно дышать: оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество - АзовВидео

22:13

"Она не собиралась ни на кого нападать": Галкин в ужасе показал горе маленькой украинки из МариуполяВидео

22:12

Макрон поведал, при каком условии готов незамедлительно посетить КиевВидео

Реклама
22:02

Сардины vs анчоусы: какие консервы полезнее и питательнееВидео

21:58

У РФ нет ресурса для успеха на Донбассе в ближайшее время - эксперты СШАВидео

21:52

Проукраинскую ведущую Татьяну Лазареву "убили" русские пропагандисты

21:43

Рашистов постреляли как в тире: ВСУ уничтожили танковую колонну РФВидео

21:38

Невероятная удача и магнит денег: 5 знакам зодиака превосходно повезет в полнолуние 16 апреляВидео

21:26

"Оптимизма нет": канцлер Австрии высказался о переговорах с ПутинымВидео

20:58

Путин устроил охоту на ведьм: задержан идеолог "русской весны" Сурков – источник

20:48

Bloomberg отказался от русскоязычной версии новостейВидео

20:45

Дэвид Бекхэм сделал сыну и его невесте-миллионерше умопомрачительный подарок

20:37

МиГ-29 и мощные САУ: в Словакии заговорили о переброске нового вооружения в УкраинуВидео

20:37

Россия объявила дефолт по внешнему долгу – CNNВидео

20:32

Оккупанты разворотили квартиру украинского чемпиона: появились жуткие кадрыВидео

20:16

Ермак назвал главное условие победы в войне с РоссиейВидео

20:14

Как долго осталось Путину: эксперт рассказал, чего ожидать от предшественников диктатораВидео

20:10

Приметы на 13 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
19:58

Груз 200 для Ставрополя: ВСУ уничтожили подполковника РФ - начальника артразведкиВидео

19:58

Война в Украине и подмена понятий по-российски: почему то, что в РФ патриотизм, у нас – "неонацизм"мнение

19:41

Гороскоп для Украины: астролог назвала новую дату масштабного наступления войск России на УкраинуВидео

19:41

РФ рождает "путиных": дипломат объяснил, почему новый лидер не изменит агрессивную РоссиюВидео

19:33

В Луганске оккупанты объявили очередную волну мобилизации - ГенштабВидео

19:26

Атака с двух флангов: в ВСУ раскрыли вероятный сценарий нового удара РФВидео

19:18

"Раненых лошадей пристреливают": командир РФ застрелил солдата на глазах у другихВидео

18:58

Евросоюз начал работу над новым пакетом санкций с нефтяным эмбарго РФВидео

18:55

У Путина есть два варианта смерти: таролог рассказала, кто "уберет" российского диктатора

18:45

Друзья любовницы Путина просят помочь остановить войну: как Кабаева может повлиять на диктатора

18:35

Жену жестоко изнасиловали орки: под Киевом нашли тело мужчины, пытавшегося защитить семьюВидео

18:25

Вторая армия мира садится в лужу: как хваленое оружие РФ терпит поражение в войне в Украинемнение

18:25

Удача в деньгах и воплощение желаний: знаки, которым повезет в полнолуние 16 апреля

18:23

Дэниел Рэдклифф завершает актерскую деятельность

17:57

Распороли брюхо "Крокодилу": ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24Видео

17:55

Приметы на 12 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:54

В ОП объяснили, кто будет извещать о возможности вернуться домой

17:37

Бункерный Бонапартик снова затевает наступление, но им он себя и погубитмнение

17:31

Орков отправили на концерт Кобзона: в ВСУ показали удачную "охоту" на технику оккупантовВидео

17:21

Прямое вмешательство России: следствие назвало причину Смоленской катастрофыВидео

Реклама
17:18

"Власти стран мира знали - Россия готовит расстрельные списки": у Зеленского призвали задушить РФ топливным эмбарго

17:05

Белорусский ведущий перешел на украинский язык и рассказал, за что не уважает русскихВидео

17:03

РФ почти закончила подготовку, скоро начнется наступление на Донбассе – Минобороны УкраиныВидео

16:57

Зеленский назвал Путина "нерукопожатым" и обвинил в военных преступленияхВидео

16:50

Россияне-агрессоры готовятся к партизанской войне на территории РФ - украинская разведкаВидео

16:42

В сети показали новые хоромы Пугачевой в ИзраилеВидео

16:34

"Мы не готовы отдавать территории": Зеленский назвал, что будет победой Украины в войне с РФВидео

16:15

Восхитительные гренки из лаваша из трех ингредиентов: готовить всего 2 минутыВидео

16:14

Постсоветского пространства больше нет: как Россия сама разрушила мечты о новом СССРмнение

16:00

Теперь будет служить ВСУ: украинские бойцы захватили "российскую гордость" – танк Т-80Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять