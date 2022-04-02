РФ готовит ударный кулак: в Генштабе назвали главные направления атаки оккупантов

/ Фото Reuters

Российские оккупанты продолжают перегруппировку войск для создания наступательных группировок, рассказали в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"Из района Чернобыля в населенные пункты, расположенные на территории республики Беларусь выводятся отдельные подразделения 5-й, 29-й и 35-й общевойсковых армий Восточного военного округа и 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, вероятно, с последующим перемещением. По имеющейся информации, в железнодорожную станцию Долбино (Белгородская область) прибыл железнодорожный эшелон с техникой отдельных подразделений 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа", - говорится в сообщении.

На Полесском направлении основные усилия противника "сосредотачивались на ведении обороны отдельных рубежей с целью прикрытия отвода войск на территорию республики Беларусь ". Оккупанты минируют местные районы и технику, разрушают объекты инфраструктуры для задержки движения украинских войск.

"По имеющимся данным, отводимые в Беларусь подразделения вооруженных сил российской федерации сосредотачиваются на территории Полесского радиационного заповедника в районах населенных пунктов Киров, Хильчиха, Наровля и Волоховщина", - отметили в Генштабе.

На Северском направлении агрессор не проводил наступательных действий.

На Черниговском направлении враг "продолжает блокирование Чернигова и наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и позициям подразделений Вооруженных Сил Украины".

"С целью наращивания группировки войск из населенного пункта Валуйки (Белгородская область) в район Пески (Харьковская обл.) перемещены подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии, предположительно с целью ведения боевых действий на Донецком направлении", - также отмечают в Генштабе.

На Харьковском направлении агрессор продолжает блокировать Харьков и обстреливать жилые кварталы.

На Изюмском направлении оккупанты продолжают контролировать часть города Изюм и удерживают понтонные переправы через реку Северский Донец, а также перегруппировывают войска для дальнейшего наступления.

На Донецком направлении агрессор наносит авиационные удары по подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Рубежное, Белая Гора, Марьинка, Северодонецк. Основные усилия врага сосредотачиваются на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также Мариуполя. Враг начал наступательные действия в направлениях Великая Новоселка и Раздольное, но был остановлен на обоих направлениях.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще: