Страх и ужас в Мариуполе: взорвавший роликом Сеть 7-летний Макар рассказал о пережитом

Макар сумел выехать из Мариуполя вместе с семьей / Скриншот

Семилетний житель Мариуполя Донецкой области Макар, который записал ролик из осажденного российскими оккупантами города, уже в безопасности. Ребенок рассказал о пережитых ужасах в городе, который разрушили российские оккупанты.

Макар с мамой и сестричкой переехали в Запорожье. В комментарии ТСН он с болью вспоминал последние недели в Мариуполе.

Более 20 дней семья жила в бомбоубежище, еду готовили на костре, день рождения мальчик встречал под обстрелами: "Я думала о том, что я обязательно выберусь отсюда, и я обязательно покажу это видео, чтобы люди знали, украинцы, о том, что происходит в Мариуполе. О том, как живут наши дети. И сейчас они там сидят".

"4 ракеты прилетели к нам на соседний этаж. Мы на пятом жили, а на четвертый прилетело. Крыша прямо на нас упала. Стен совершенно не было. Как бы пола тоже не было", – рассказывает Макар.

Несмотря на циничные сообщения в комментариях маме ребенка написали несколько россиянок и признались: после видео изменили свое представление об этой войне. Это, считает женщина – главная польза записанного видео. С Украины ехать семья пока не собирается и очень мечтает вернуться в Мариуполь.

Что известно о знаменитом ролике Макара

Мама мальчика решила, что должна записать видео и показать, что происходит, потому что не знала, знает ли кто-то о ситуации и придет ли кто-тона помощь. Несколько секундный ролик, записавший Макар с мамой, получил безумный резонанс и соболезнования со всего мира. "Поддерживали люди. Самые яркие и сложные пожелания писали люди", — говорит Ирина.

Cвой ставший знаменитым ролик мальчик смог записать только с 5 раза, на нем мальчик рассказывает, что у него день рождения и "благодарит спасателей", разрушивших его дом.

Этот ролик из разрушенного Мариуполя буквально взорвал Сеть. За считанные дни – более 350 тысяч просмотров. Макар в своем разрушенном доме обращается к обидчикам – россиянам.

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