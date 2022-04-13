В ОП пнули "политический труп" Медведева и ответили на угрозы из-за Медведчука

Дмитрий Медведев / Reuters

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, в котором он угрожает украинским властям в связи с задержание нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

На Банковой считают, что Россия реанимирует "политических трупов". Об этом советник главы ОП написал в своем Telegram.

Он напомнил, что Медведев был президентом и премьер-министром России в течение 14 лет, но сейчас для него единственный способ напомнить о себе - сказать что-то "сродни сентенции о бедном Медведчуке".

Подоляк также отметил, что Медведев не оказывает никакого влияния в России.

"В мире же к Медведеву вообще относятся как к пустому месту. Удивительно, что в последнее время Россия постоянно прибегает к реанимации "политических трупов", - добавил он.

Задержание Медведчука

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один изменник не избежит наказания и будет отвечать по закону Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что СБУ разыскала и "взяла" кума Путина "не в Киеве".

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Медведчуку теперь нужно спрятаться в тюрьме, чтобы выжить. По его словам, в России Медведчука обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.

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