В Ровно нетрезвый водитель лишился авто в пользу ВСУ

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Нетрезвые водители получают нестандартные наказания в условиях военного положения. Ровенский автомобилист вынужден отдать транспортное средство на нужды войска, сообщает Telegram-канал главы ОГА.

Глава Ровенской ОГА Виталий Коваль рассказал о пополнении автопарка защитников Украины. "Первый пошел", – отметил глава области.

По его словам, Патрульная полиция конфисковала авто у нетрезвого водителя. Транспортное средство будет передано на нужды Вооруженных сил либо отделения территориальной обороны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сумской области территориальная оборона захватила российский танк. Как сообщил глава Сумской ВГГА Дмитрий Живицкий, технику у оккупантов удалось отобрать без оружия.

По словам Живицкого, теробороне помогал руководитель одного из госпредприятий.

"Автопарк Сумской ОГА, несмотря на войну, пополняется новым транспортом [...] Горжусь!", - сказал чиновник.

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