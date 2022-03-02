В Ровно нетрезвый водитель лишился авто в пользу ВСУ

Транспортное средство будет передано на нужды Вооруженных сил либо отделения территориальной обороны.
Нетрезвые водители получают нестандартные наказания в условиях военного положения. Ровенский автомобилист вынужден отдать транспортное средство на нужды войска, сообщает Telegram-канал главы ОГА.
Глава Ровенской ОГА Виталий Коваль рассказал о пополнении автопарка защитников Украины. "Первый пошел", – отметил глава области.
По его словам, Патрульная полиция конфисковала авто у нетрезвого водителя. Транспортное средство будет передано на нужды Вооруженных сил либо отделения территориальной обороны.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сумской области территориальная оборона захватила российский танк. Как сообщил глава Сумской ВГГА Дмитрий Живицкий, технику у оккупантов удалось отобрать без оружия.
По словам Живицкого, теробороне помогал руководитель одного из госпредприятий.
"Автопарк Сумской ОГА, несмотря на войну, пополняется новым транспортом [...] Горжусь!", - сказал чиновник.
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