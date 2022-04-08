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"Вряд ли отвоюем юг": эксперт раскрыл сценарий и сроки окончания войны

8 апреля 2022, 04:02

Украина потеряла контроль над большой частью территории на юге, констатирует Олег Жданов.

война в Украине, российская техника техника оккупантов
/ Reuters

Война, развязанная РФ против Украины, может завершиться на Донбассе, заявил военный эксперт, полковник запаса, бывший сотрудник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов.

Как подчеркнул он в интервью Фактам, на юге Украины вряд ли стоит ждать активных боевых действий.

"Вряд ли мы сможем отвоевать юг. Это что-то очень сложное и очень тяжелое для нас сегодня. У россиян там весьма боеспособные и укомплектованные подразделения, так что вести с ними боевые действия будет крайне затруднительно", - говорит эксперт.

Вместе с тем он указал на то, что Украина потеряла контроль над большой частью территории на юге.

"Россияне медленно, но уверенно продвигаются, пытаясь окружить наши войска. Окружение будет означать для нас поражение. Вспомните Дебальцево. Сейчас разыгрывается примерно тот же самый сценарий. Только его масштаб намного больше. Если в Дебальцево была одна наша бригада, то здесь целая оперативная группировка войск. Сможем ли мы удержаться и не попасть в окружение? Думаю, через две недели уже все будет ясно — где мы, на каком свете и каковы наши перспективы", - добавил Жданов.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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Игорь Жданов война России и Украины
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