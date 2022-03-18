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ВСУ зачищают пригород Киева от рашистов: названы самые опасные направления

18 марта 2022, 00:54

На Киевщине ситуация сложная, контролируемая, рассказал Александр Павлюк.

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/ Макс Левин

Ведется работа по освобождению от оккупантов сел вокруг Киева, но конкретизировать информацию до окончания соответствующих операций невозможно.

Об этом рассказал председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире информационного телемарафона.

Отвечая на вопрос об отсутствии информации от официальных лиц об освобождении сел от оккупантов вокруг Киева, Павлюк отметил: "Работа соответствующая идет, но для того, чтобы утечки информации не было о действиях наших подразделений, мы об этом скажем, когда можно будет говорить...".

"Идут соответствующие действия наших подразделений, противодействие противника, перемещения противника, пока конкретно сказать, что оно вот так, до завершения соответствующих операций, невозможно", - уточнил председатель Киевской областной военной администрации.

Также Павлюк сказал, что на Киевщине ситуация "сложная, контролируемая".

"На Киевщине ситуация сложная, контролируемая, прогнозировать действия очень сложно. Мы готовы адекватно реагировать на все угрозы. Наибольшая опасность так и остается - Житомирская трасса, Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, Вышгородский район. Также, кроме того, обстрелы были в Вышгородском районе... В принципе адекватно реагируем, Вооруженные силы на своих позициях стойко обороняют рубежи. Делаем новые рубежи для повышения устойчивости обороны", - отметил он.

Что касается гуманитарной ситуации Павлюк сообщил, что логистические хабы работают, эвакуация местных жителей временно оккупированных территорий происходит.

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Ранее сообщалось о том, что авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии ВС РФ понесли значительные потери. Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение из-за нежелания участвовать в боевых действиях в Украине.

Также ВСУ нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущие боевые действия в районах городов Харькова и Изюма.

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Киевская область война России и Украины
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