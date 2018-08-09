Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times

Британские "Вэнгарды" нуждаются в замене

Введение в строй нового элемента сил ядерного сдерживания Великобритании, обошедшегося в 31 млрд фунтов, неожиданно откладывается после выявления брака при сварке стартовых труб, которые сконструированы и производятся в США.

Британская ядерная триада давно готовит смену четырем подлодкам-ракетоносцам класса Vanguard Королевских Военно-морских сил; их место займут атомные ракетоносцы класса Dreadnought, которые планируется принять на вооружение в 2030-е годы.

Однако из-за дефективной сварки их принятие на вооружение может быть отложено. О проблемах Великобританию предупредила американская компания BWX Technologies, конструирующая стартовую трубу единого образца для новых британских подлодок и для американских подлодок класса Columbia, выполняющих в США аналогичную функцию ядерного сдерживания.

В Британии и США немедленно началось расследование; дело в том, что британская программа по обновлению атомных субмарин-ракетоносцев синхронизирована с американским проектом, поскольку основные компоненты, включая баллистическую ракетную систему Trident, согласно договору от 1963 года, предоставляют США.

Четыре подводные лодки строит BAE Systems , но программа зависит от бесперебойной поставки технологий и компонентов из США, где основным подрядчиком является General Dynamics.

Билл Куч, представитель командования военно-морских сил США, подтвердил обнаружение брака сварки. Впрочем, если верить его словам, брак обнаружили вовремя - ни один из 44-футовых ракетных комплектов, поставленных субподрядчиком BWX Technologies, не был установлен ​​на строящиеся подводные лодки.

Читайте такжеВ Британии из-за интима и наркотиков с атомной подлодки уволили 16 членов экипажаОн сообщил, что компания остановила сварочные работы ​​до тех пор, пока не будет завершено полноценное расследование. "Военно-морской флот США тесно сотрудничает с Великобританией для оценки воздействия на военные суда", – сказал он.

Увеличит ли затраты некачественная сварка и задержка в сроках строительства, неясно.

Педставитель министерства обороны Великобритании заявил: "Мы знаем, что по вопросу качества сварки на ракетных трубах, производимых американской компанией BWX Technologies, ведется служебное расследование, но британская программа Dreadnought идет по графику и не превышает смету. Ожидается, что ввести первую подлодку в эксплуатацию в начале 2030-х годов удастся".

Ранее сообщалось, что в августе 2015 года в США приняли на вооружение новейшую подводную лодку класса "Вирджиния" — "Джон Уорнер".