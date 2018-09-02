В Кремле рассказали о "жестких" переговорах Путина и Порошенко

Владимир Путин и Петр Порошенко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал рассказ экс-президента Франции об угрозах Владимира Путина "раздавить" украинскую армию в 2015 году.

"Во время очень напряженных переговоров, и когда в Украине шли боевые действия, которые были развязаны президентом Порошенко, естественно, Путин не говорил ему комплиментарных фраз. Вы можете себе представить, Путин говорил жестко, однозначно и весьма доходчиво. Но, конечно, такая угроза не использовалась", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд в своих мемуарах сообщил, что во время переговоров в Минске 11 и 12 февраля 2015 года российский лидер Владимир Путин якобы угрожал президенту Украины Петру Порошенко "окончательно раздавить" украинские войска на Донбассе.