"Москва ставит на Пушилина": стало известно о тайной встрече Суркова с главарями "ДНР"

Владислав Сурков провел совещание с главарями боевиков / aksakal.info

Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков провел 10 сентября в Ростове совещание с главарями боевиков на Донбассе.

На совещание была вызвана делегация из "ДНР" в составе "министром", "депутатов" и прочих "чиновников", а российской стороны присутствовали советник президента Владислав Сурков, замминистра экономразвития РФ и председатель межведомственной комиссии по вопросам "ДНР/ЛНР" и Крыма Сергей Назаров, офицеры силовых ведомств, представители губернатора Ростовской области, а так же политтехнолог Алексей Чеснаков со своей командой пиарщиков, пишет российский пропагандист Сергей Белоус в своем "Телеграмм-канале".

На собрании провели "разборы полетов", в том числе и "криминальные аспекты деятельности в "ДНР" А. Тимофеева и его бывшего зама А. Михайлова", конфискации незаконно добытого имущества и даже уголовного преследования".

При этом боевикам было заявлено о запланированном сокращении "штатов министерств и усиление контроля за ними со стороны РФ (вплоть до привлечения доп. охраны из российских спецов)", расследовании фактов коррупции.

Читайте такжеКак в "ДНР" за 11 минут произошел переворот

По словам Белоуса, "Москва делает ставку однозначно на Дениса Пушилина - ввиду его лояльности". В этой связи Кремль намерен усилить контроль за расходом дотационных и бюджетных средств. "В АП считают необходимым плавно избавляться от милитаристского имиджа, чтобы республики больше были похожи на соседние российские регионы". – добавил российский пропагандист.

Напомним, ранее СМИ рассказали о возвращении в Донецк из РФ "старой банды" после смены главаря "ДНР".