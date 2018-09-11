Смена главаря "ДНР": СМИ рассказали о возвращении в Донецк из РФ "старой банды"

Российский военный Сергей Дубинский / bellingcat.com

После смены главаря "ДНР" в Донецк прибыли старые кураторы от помощника президента РФ Владислава Суркова с позывными "Чайка" и "Патриот", которые уже "работали" на Донбассе в 2014–2015 годах.

Кроме того, в Донецк планирует вернуться российский военный Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), которого в расследовательской группе Bellingcat назвали организатором перевозки "Бука" при трагедии рейса MH17.

"Хмурый" планирует возвращение (или пока просто визит) в Донецк. Отставной российский военный, командующий Краматорским гарнизоном и заместитель Стрелкова во времена обороны Славянска, основатель и руководитель "ГРУ ДНР", – написал пособник боевиков А.Жучковский в своем Telegram-канале.

Как отмечает "Сегодня", в России это все связывают с возможными переменами, которые могут быть наподобие тех, которые происходили в 2014 году.

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. Его похоронили на кладбище "Донецкое море".

Глава СБУ Василий Грицак назвал две версии причин убийства лидера "ДНР" — методическая зачистка тех, кто в 2014-м содействовал введению российских террористических войск на Донбасс и разборки на коммерческой основе.