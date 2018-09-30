Ким Чен Ын презентовал президенту Южной Кореи пушистый подарок

Ким чен Ын и Мун Чжэ Ин / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын в знак своего расположения отправил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Иныу двух собак породы пхунасан.

Соответствующую информацию и фотографию с собачками разместила в своем Twitter журналистка Лора Бикер.

"КНДР отправила в подарок Южной Корее двух собак породы пхунасан. Самец имеет кличку Сонг-ганг, а самка – Го-ми. Эти собаки известны своей незаурядной храбростью",– написала журналистка.

North Korea sent the South a pair of Pungsan dogs. Male is called Song-gang, the female is Go-mii. Apparently these dogs are famous for their courage! (According to @HosuLakeLee ) pic.twitter.com/EFb1CKwp43 — Laura Bicker (@BBCLBicker) 30 вересня 2018 р.

Отныне псы будут жить в президентском комплексе в Южной Корее.

Пхунасан - порода охотничьих собак, которую вывели в КНДР. Крайне редкая порода собак, выведенная от северокорейских волков, которая почти неизвестна за пределами Северной Кореи. Собаки имеют густую, преимущественно белую шерсть, крючковатый Читайте такжеКНДР не будет разоружаться в одностороннем порядке, потому что не верит СШАхвост и заостренные уши.

В июне в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, в ходе которой стороны достигли соглашения о денуклеаризации Пхеньяна. После этого Трамп заявил, что "ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет".

КНДР после саммита Ким Чен Ына с президентом США закрыла полигон, на котором проводились испытания ядерного оружия, а также прекратила тестовые запуски ракет.

31 июля издание Washington Post сообщило со ссылкой на собеседников в американских спецслужбах, что несмотря на "оттепель" в отношениях с США, КНДР может разрабатывать новые баллистические ракеты.