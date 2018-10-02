Российский журналист объяснил, почему идея "русского мира" с треском провалилась

Александр Сотник / Фейсбук Александра Сотника

Русская православная церковь и УПЦ МП все больше превращались в абсолютно неприкрытый филиал Лубянки (Лубянская площадь в Москве, на которой расположен комплекс ФСБ России, - ред.), в то же время Украина уже давным-давно привыкла к мысли о том, что имеет дело с очень коварной стороной в лице Кремля и РПЦ, заявил российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник.

Вместе с тем он призвал Украину быть готовой к провокации Россией конфликтов на религиозной почве между приверженцами Киевского и Московского патриархатов.

Кроме того, журналист рассказал о провале идеи "русского мира".

"Идея создания "русского мира" не могла не провалиться, потому что это абсолютно фашистская идея родом из ХХ века. В ХХI веке она нежизнеспособна. Поэтому сейчас она будет получать отторжение с разных сторон. Уже есть отторжение идеи "русского мира" со стороны Украины, Беларуси, Казахстана. И сейчас будет цепная реакция – будет отторжение со всех сторон. Потому что путинисты со своим этим "русским миром" уже предъявили миру свое мурло, прости Господи. И, конечно же, теперь от "русского мира" все будут бежать. Только от одного упоминания, от одного запаха будут бежать вперед собственного визга. Поэтому ничего у Путина больше не получится ни с "русским миром", ни с какими-либо присоединениями. Можно долго кого-то этим пугать. Но осуществить это просто нереально. Как говорится, "поезд ушел", - добавил Сотник во время чата в "Главреде".

Напомним, ранее Сотник пояснил, как Путин "попытается нагадить на выборах в Украине".