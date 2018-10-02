Российский журналист объяснил, почему идея "русского мира" с треском провалилась

2 октября 2018, 03:29

Украина должна быть готова к провокации Россией конфликтов на религиозной почве, подчеркнул Александр Сотник.

Александр Сотник
Александр Сотник / Фейсбук Александра Сотника

Русская православная церковь и УПЦ МП все больше превращались в абсолютно неприкрытый филиал Лубянки (Лубянская площадь в Москве, на которой расположен комплекс ФСБ России, - ред.), в то же время Украина уже давным-давно привыкла к мысли о том, что имеет дело с очень коварной стороной в лице Кремля и РПЦ, заявил российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник.

Вместе с тем он призвал Украину быть готовой к провокации Россией конфликтов на религиозной почве между приверженцами Киевского и Московского патриархатов.

Кроме того, журналист рассказал о провале идеи "русского мира".

"Идея создания "русского мира" не могла не провалиться, потому что это абсолютно фашистская идея родом из ХХ века. В ХХI веке она нежизнеспособна. Поэтому сейчас она будет получать отторжение с разных сторон. Уже есть отторжение идеи "русского мира" со стороны Украины, Беларуси, Казахстана. И сейчас будет цепная реакция – будет отторжение со всех сторон. Потому что путинисты со своим этим "русским миром" уже предъявили миру свое мурло, прости Господи. И, конечно же, теперь от "русского мира" все будут бежать. Только от одного упоминания, от одного запаха будут бежать вперед собственного визга. Поэтому ничего у Путина больше не получится ни с "русским миром", ни с какими-либо присоединениями. Можно долго кого-то этим пугать. Но осуществить это просто нереально. Как говорится, "поезд ушел", - добавил Сотник во время чата в "Главреде".

Напомним, ранее Сотник пояснил, как Путин "попытается нагадить на выборах в Украине".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
русский мир РПЦ Александр Сотник
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
03:29
Российский журналист объяснил, почему идея "русского мира" с треском провалилась
02:31
К Земле летит астероид в форме черепа
02:02
Укрзализныця повысила на 12% цены на билеты на некоторые рейсы
01:41
В Одессе полиция устроила масштабную облаву на проституток Видео
01:18
"Моя красотка": Галкин показал фотографию Пугачевой в мини-юбке
00:53
"Звание Герой России присвоили за Крым": сослуживцы откровенно рассказали о Чепиге Видео
00:29
Братья Кличко попали в Книгу рекордов Гиннеса: названа причина Видео
00:02
"Расстроена ли я? Нет!": Луценко прокомментировала свой уход из шоу "Танцы со звездами" Видео
01 октября, понедельник
23:54
Нардеп Мосийчук заявил, что на него готовится покушение
23:30
Подозреваем, что РФ разместила в Крыму ядерное оружие - Климкин
23:22
Климкин назвал виновного в создании напряженности с венграми на Закарпатье Видео
22:59
Кого из украинцев в следующем году могут оставить без пенсии - группы риска
22:44
"Секси-девушка": Астафьева показала откровенную фотосессию в воде Видео
22:35
"Долгожданная обновочка": Усик купил навороченный внедорожник
22:18
Зрители шокированы сравнением кормящих матерей и коров в рекламе Видео
21:58
Откаты, откатики: Ахметов заплатил Порошенко 270 млн долларов по энергетическим схемам - Дубинский
21:39
У Порошенко увидели в иске по автокефалии российский след
21:29
Верховная Рада собирается поддержать инициативу запрета телеканалов "112 Украина" и "NewsOne"
21:19
Гиркин о ситуации в "ДНР": "Мы думали, что это дно, но Пушилин постучался снизу"
21:05
Главред "Страны" Гужва утверждает, что Австрия дала ему политическое убежище
20:49
Украина захотела купить у США системы ПВО
20:26
Шевченко озвучил фамилии игроков сборной Украины на ближайшие матчи
19:59
"Церковное положение дел трагично": греческий епископ обвинил Вселенского патриарха в расколе
19:56
Киевляне получат горячую воду в лучшем случае в конце октября - нардеп
19:41
Украинцы стали лидерами по иммиграции в Эстонию
19:33
На Закарпатье изловили двух россиян, пытавшихся нелегально попасть в ЕС
19:21
США выдвинули требование России из-за гибели детей в Горловке Видео
19:13
Беглый нардеп Онищенко подаст на Порошенко в суд
18:57
Чепига-"Боширов" вывозил из Украины Януковича в 2014 году - журналист
18:32
Настоятель Лавры обругал медицину за спасение инвалидов и разгневал Супрун
18:22
Опубликовано видео необычного маневра самолета ВВС Украины
17:50
В Украине резко выросла стоимость борща
17:38
Будапешт наотрез отказался отзывать своего консула из Берегово, Киев пригрозил мерами
17:16
Когда креативят политтехнологии, а стыдно тебе мнение
17:02
МИД Украины отреагировал на задержание экс-министра времен Януковича в Москве
16:59
МИ-6 жалеет, что помогала Путину прийти к власти - экс-глава разведслужбы
16:55
"Трусы хотя бы спрятала": Анастасия Волочкова в вульгарной позе показала сокровенное
16:47
Порошенко уличили в махинациях с рекламой автокефалии
16:45
"Вам скоро конец": Тимошенко напомнила власти о выборах
16:42
"Сиси классные": Светлана Лобода похвасталась пышным бюстом в нижнем белье
16:32
Рада собралась запретить в Украине понятие "русский мир" Видео
16:19
Форту Трампа быть: Польша ожидает у себя уже не сотни, а тысячи американских военных
16:18
"Нечем греть": в "Нафтогазе" объяснили, почему большая часть Украины осталась без горячей воды
16:14
"Путя номер два, бл*дь": Порошенко "случайно" погулял на чужой свадьбе Видео
16:09
"Показательный прыжок в говно": реакция соцсетей на "рекламу" Сытника в метро Фото
15:59
"Лайв под фанеру": Надю Дорофееву разнесли за выступление на "Танцах со звездами" Видео
15:36
"Выключите эту фашистскую музыку": Ницой высказалась о бойкоте российского культурного продукта
15:23
Дима Билан Видео
15:11
Умер знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур Видео
15:09
Новый скачек цен: в Украине снова выросли цены на бензин и дизтопливо
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять