Журналист пояснил, как Путин "попытается нагадить на выборах в Украине"

Александр Сотник считает, что выборы-2019 в Украине будут максимально использованы Кремлем / Фото: Facebook/Александр Сотник

Главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник заявил, что президент России Владимир Путин использует все известные и возможные методы, чтобы вмешаться в предстоящие выборы президента Украины.

"Путин и Кремль будут стараться влиять на результат выборов в Украине по всем направлениям. Будет возможность с одной стороны нагадить – они это сделают, с другой стороны – тоже сделают, с третьей – тоже. Со всех сторон. Они будут использовать любую возможность, чтобы продавить наиболее удобного для себя кандидата. Если будет возможность продавить Тимошенко – хорошо, Тимошенко. Через Медведчука? Тоже отлично, замечательно", - сказал он во время чата в "Главреде".

По словам Сотника, Кремлю выгодна ситуация, когда в Украине все плохо, поэтому предвыборную гонку Москва постарается использовать максимально.

"Безусловно, Москва будет вмешиваться и будет использовать для этого все возможности. Не нужно забывать, что все-таки лубянская агентура и кремлевская агентура очень сильна в Украине, и она работает. Агенты влияния среди украинских политиков тоже есть. Поэтому вмешательство будет по полной программе", - подытожил спикер.

Напомним, Сотник заявил, что серьезного ужесточения действий со стороны России в ответ на разрыв Украиной Договора о дружбе и сотрудничестве ожидать не стоит. Но обычная истерика с "битьем кремлевской посуды" - будет.