Российский журналист назвал условие, при котором проблема Донбасса "развиснет"

Проблема Донбасса может "развиснуть" после того, как Владимир Путин лишится власти, полагает журналист / facebook.com/backandalive/

Главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник считает, что проблема Донбасса зависла до того момента, пока президент РФ Владимир Путин и его окружение лишатся власти.

Пока глава России у власти, украинское государство он в покое не оставит, рассказал литератор во время чата на "Главреде".

"Я не скажу, сколько лет (может еще висеть проблема Донбасса — Ред.), но обозначу ту точку, от которой можно будет отталкиваться — это точка отсутствия Владимира Путина в Кремле, то есть лишение Путина и его окружения власти, смена политики по отношению к Украине и внешней политики России в целом", — отметил собеседник.

По его словам, только тогда можно будет говорить о том, что Украина сможет без внешнего вмешательства принимать какие-либо решения в отношении Донбасса. "С Крымом же все будет очень сложно", — добавил журналист.

"Да и с Путиным все будет очень сложно. Пока он у власти, Украину он в покое не оставит. Если говорить совсем сжато: пока у власти Путин и его окружение, даже если он уйдет, и придет его преемник, нынешняя политика продолжится. Пока путинисты у власти, пока они в Кремле, такая беда с Украиной будет и дальше твориться", — подчеркнул публицист.

Ранее Александр Сотник говорил "Главреду", что Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе являются "фиговым листком", переговоры насчет конфликта в столице Беларуси Минске нужны для того, чтобы война продолжалась как можно дольше, при этом нанося как можно больше ущерба Украине и ее государственности.