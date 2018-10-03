Путин обозвал Скрипаля "просто подонком"

Сергей Скрипаль / "Коммерсантъ"

Президент России Владимир Путин назвал экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в марте в английском Солбери, подонком.

"Что касается Скрипалей, то этот очередной шпионский скандал искусственно раздувается. Скрипаль просто шпион. Предатель родины. Есть такое понятие - предатель родины. Он просто подонок, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше", - цитирует Путина РИА Новости.

Накануне СМИ сообщили, что в 2014 году Сергей Скрипаль поддерживал политику Кремля во многих вопросах, одобрял аннексию Крыма и не верил в участие российской армии в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.