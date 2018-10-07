В Госдуме ответили на заявление Туки о примирении между "братскими народами"

В Госдуме не увидели стремления Украины к примирению / Фото: Reuters

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ответил на заявление Георгия Туки о возможности восстановления добрососедских отношений между Россией и Украиной, которое он сделал во время чата в "Главреде".

"Сегодня он заявляет о том, что готовы к партнерским взаимоотношениям, одновременно Украина делает все, чтобы разорвать все международные связи и контакты с Россией", - цитирует российского политика РИА Новости.

По словам Водолацкого, диалог с Украиной возможен, но для этого необходимо избрать другого президента.

"В нашей жизни всякие были периоды: и тяжелые, и легкие, и братские, и совместно мы победили фашизм во Второй мировой войне. Я думаю, что и этот фашизм, который сегодня есть, мы совместно переживем, и я думаю, что в ближайшем обозримом будущем у нас будут нормальные братские отношения, но не с режимом Порошенко", - считает он.

Депутат Госдумы заявил, что проблема заключается в том, что действующий президент выполняет указания из США.

Напомним, во время чата в "Главреде" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что не исключает возможного примирения между Россией и Украиной при наличии "обоюдного желания".