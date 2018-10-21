Вслед за ДРСМД Вашингтон пересмотрит еще один договор с Россией о ядерном оружии - СМИ

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Вашингтон рассматривает возможность пересмотра американо-российского договора СНВ-III, который предусматривает сокращение ядерных арсеналов обеих стран.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас (США) все еще нет определенной позиции по этому поводу, но на рассмотрении есть несколько вариантов, включая пересмотр договора", - приводит агентство слова собеседника FT.

По его словам, возможность продления СНВ-III есть, однако она "маловероятна".

Накануне, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

"Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что возможный выход США из соглашения о РСМД грозит войной, ситуация критична и требует обсуждения в Совбезе ООН.

Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, а в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора - десять лет.