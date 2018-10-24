"Готов погубить Россию ради рая": журналист рассказал, как Путин проговорился

Владимир Путин проговорился, что не имеет никакого отношения ни к России, ни к русскому народу, полагает журналист. / Reuters

Фраза президента Российской Федерации Владимира Путина о попадании россиян в рай в случае ядерного удара по стране выдала, что он не имеет никакого отношения ни к РФ, ни к русскому народу и готов погубить страну ради рая.

Российский лидер не патриот России, он ее враг, потому что для него государство ничего не значит, рассказал журналист, публицист Виталий Портников в интервью Ukrlife.TV.

"Это же была просто фраза для красного словца, что типа они нас убьют, мы их убьем, это обыкновенная стратегия… ядерного сдерживания", — отметил собеседник.

По его словам, бывает очень часто, что в авторитарных странах в политике люди лишены чувства родины, им все равно, в какой стране воровать. "… И вот эта фраза невольно выдала то, что он (Путин — Ред.) не имеет ни к России, ни к русскому народу никакого отношения. Что он готов погубить Россию ради рая…", — добавил Портников.

"Он сказал, что даже если Россия погибнет, то ничего страшного, фиг с этой Россией, будем жить в раю, рай лучше… ему все равно где жить… ему Россия не нужна", — полагает журналист. Напомним, Владимир Путин во время заседания клуба "Валдай" в Сочи заявил, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут", а россияне после атаки "попадут в рай".