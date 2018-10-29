Назад в СССР. Россияне собрались обложить границы "глушилками вражеских голосов"

"Самарканд" на основе "КАМАЗа" / Минобороны РФ

Российские военные намерены массово разместить специальные "глушилки" комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд" близ границы со странами Европы в Калининградской области.

Такое сообщение опубликовали журналисты новостного агентства "РИА Новости". По данным журналистов, военное ведомство объявило тендер на текущий ремонт, монтаж и доработку "Самаркандов".

Начальная стоимость контракта составляет 61 млн рублей. На полный запуск аппаратуры в работу российские военные отводят чуть больше года времени − до 10 ноября 2019 года.

"Глушилки" планируется установить в Мурманской, Калининградской, Нижегородской, Московской областях, Краснодарском и Приморском краях, Еврейской автономной области и в Беларуси.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что Россия стягивает войска к своим западным границам.