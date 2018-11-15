Тело Ленина в мавзолее предложили заменить резиновой куклой

Мавзолей / tonkosti.ru

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил российскому правительству захоронить тело Ленина к 100-летию его смерти - в 2024 году.

Как сообщает RT, в качестве замены он предложил поместить в мавзолей точную восковую или резиново-полимерную копию тела вождя.​

Свое предложение депутат аргументировал соображениями экономии, - процедуры по поддержанию тела Ленина дорогостоящие.

"К положительным последствиям этого шага можно отнести значительную бюджетную экономию, которая образуется от завершения проведения дорогостоящих процедур по поддержанию тела Владимира Ленина в текущем состоянии", - отметил Петров.

Ранее сообщалось, что в пгт Марковка Луганской области вместо снесенного памятника Ленину установили памятник Чиполлино.