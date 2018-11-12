На Донбассе вместо Ленина на постаменте установили Чиполлино

Ленина сменил стильный Чиполлино / Фото: Facebook/Кирилл Галушко

В населенном пункте Марковка Луганской области вместо снесенного памятника Ленину установили памятник Чиполлино.

"В Марковке Луганской области вместо Ленина установили Чиполлино. Край славится луком. Вполне достойная замена", - сообщил в Facebook историк Кирилл Галушко.

Автор поста назвал такую трансформацию памятника "апофеозом декоммунизации". Пользователи в комментариях добавили, что Джанни Родари, который написал "Приключения Чиполлино" был убежденным коммунистом.

"Цибуленин", "Для тех, кто не читал сказку. Кстати, ее автор был коммунистом", "Одного коммуняку поменяли на другого. Хитро обошли декоммунизацию", - написали комментаторы.

Напомним, что Верховная Рада в апреле 2015 года приняла правительственный законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику.

Напомним, известный историк и глава "Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович во время чата на "Главреде" рассказал, куда деваются декоммунизированные памятники Владимиру Ленину.