"Инструмент давления": в РФ закатили истерику после заявления Помпео о помощи Украине

Майк Помпео / Reuters

Член комитета Совфеда России по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил о том, что слова госсекретаря США Майка Помпео о помощи Украине исходят из стратегии Вашингтона по противодействую России.

"Речь идет об их стремлении противодействовать России там, где это только возможно, — в Европе, Арктике, Сирии... Украина является одной из таких точек", — сказал сенатор.

Он считает, что в Вашингтоне используют Киев в качестве инструмента давления на Москву, при этом США не волнует территориальная целостность, экономическое состояние и энергетическая безопасность Украины, передает РИА "Новости".

"Понятно, что политику оказания так называемой помощи Киеву в борьбе с "российской агрессией" проводила бы с той или иной интенсивностью любая американская администрация", — добавил Клинцевич.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео в беседе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заверил в серьезности намерений американской стороны помочь Киеву в борьбе с российской агрессией.