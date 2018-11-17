Помпео пообещал вместе с Украиной бороться с российской агрессией

17 ноября 2018, 01:21

Чиновник сообщил о дружеских намерениях США.

Помпео заверил Климкина в дружеской поддержке США / Фото: Укринформ

Государственный секретарь США Майк Помпео в беседе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным по итогам заседания комиссии США-Украина по стратегическому партнерству заверил в серьезности намерений американской стороны помочь Киеву в борьбе с российской агрессией.

"Дух смелости и решительности продолжает направлять Украину, которая продолжает бороться за свой суверенитет и территориальную целостность перед лицом российской агрессии. В этом отношении у Украины нет большего друга, чем США. Мы продолжим обеспечивать для России соответствующие последствия, пока Москва полностью не реализует минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине", - цитирует его РИА Новости.

В ответ глава украинского МИДа заявил, что помощь США для Украины является действительно стратегически важной.

"Мы высоко ценим поддержку США в области усиления нашей обороноспособности, через подготовку наших военных, предоставление вооружения и оборудования", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Помпео заявил, что Россия под руководством президента Владимира Путина остается "забиякой".

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Украина США Дружба российскя агрессия Павел Климкин Майк Помпео
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