Госсекретарь США Помпео описал путинскую Россию одним словом

Госсекретарь отметил, что Китай представляет "намного большую" угрозу США, чем РФ
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия под руководством президента Владимира Путина остается "забиякой".
По словам госсекретаря, поведение Москвы "агрессивно", поскольку она вмешивается в американские выборы. При этом он признал, что Китай предствляет для Соединенных Штатов "намного большую" угрозу, чем РФ, передает Fox News.
"Мы должны давать отпор и сдерживать их, где только можем", - заключил он.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что введение американского военного контингента на Ближний Восток стало самой крупной ошибкой в историю США.
"Самая худшая ошибка, сделанная за всю историю нашей страны, это присутствие на Ближнем Востоке, инициированное Бушем", - сказал Трамп, подчеркнув, что это решение стоило США "$7 трлн и миллионов жизней".