Госсекретарь США Помпео описал путинскую Россию одним словом

Государственный секретарь США Майк Помпео / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия под руководством президента Владимира Путина остается "забиякой".

По словам госсекретаря, поведение Москвы "агрессивно", поскольку она вмешивается в американские выборы. При этом он признал, что Китай предствляет для Соединенных Штатов "намного большую" угрозу, чем РФ, передает Fox News.

"Мы должны давать отпор и сдерживать их, где только можем", - заключил он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что введение американского военного контингента на Ближний Восток стало самой крупной ошибкой в историю США.

"Самая худшая ошибка, сделанная за всю историю нашей страны, это присутствие на Ближнем Востоке, инициированное Бушем", - сказал Трамп, подчеркнув, что это решение стоило США "$7 трлн и миллионов жизней".