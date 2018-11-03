Помпео рассказал о желании Трампа улучшить отношения с Москвой

Госсекретарь США Майк Помпео / Reuters

Несмотря на то, что Россия всячески ослабляет защищенность США, глава Белого дома Дональд Трамп хочет, чтобы отношения с Москвой были "хорошими".

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеведущему Шону Хеннити, передает ТАСС.

"Это (отношения Вашингтона и Москвы) было серьезной проблемой, но президент Трамп ясно дал понять, что он очень хочет, чтобы отношения с россиянами были хорошими. Нам нужно, чтобы они сделали несколько вещей, изменив свое поведение", - приводит агентство слова Помпео.

По словам госсекретаря, российские власти "создают проблемы и ослабляют защищенность Америки".

"Нам нужно, чтобы они вернулись к выполнению своих обязательств в рамках договоров о ракетах, соглашений, которые они также подписали", - отметил Помпео.

19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. "Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Позже Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя". При этом глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий адресован России и Китаю.