Украинца пригласили в США для разработки ракеты-носителя

5 декабря 2018, 21:43

Бывший сотрудник конструкторского бюро "Южное" будет отвечать за разработку ключевых элементов.

Игорь Никищенко (справа) отправится в США для работы над ракетой-носителем / Фото: thealphacentauri.net

Украинский инженер с 30-летним опытом работы в космической отрасли Игорь Никищенко приглашен для сотрудничества в  американскую компанию Launcher в Нью-Йорк с целью создания ракеты-носителя.

Как сообщает thealphacentauri.net, Никищенко ранее работал в конструкторском бюро "Южное" и в крупной итальянской компании Avio.

В Launcher заявили о планах создания собственного компактного двигателя с окислительным генераторным газом для легкой ракеты. В данном процессе украинец будет отвечать за разработку ключевых элементов будущей ракеты-носителя. Отмечается, что один двигатель компания уже создала и успешно тестирует, но работа непосредственно над ракетой начнется после окончания испытаний.

Выйти на мировой рынок Launcher планирует в 2025 году. Сейчас штат компании состоит всего из пяти человек. Но большие надежды производитель возлагает на производство ракеты. Ожидается, что она будет способна выводить до 300 кг полезной нагрузки на орбиту высотой 200 км.

Напомним, американское космическое агентство NASA заявило о перспективе сотрудничества с девятью компаниями, среди которых основанная украинцем Firefly Aerospace.

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США украинец космос сотрудничество инженер ракета-носитель КБ Южное
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