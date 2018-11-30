Украинский предприниматель из Днепра попал в программу NASA по освоению Луны

30 ноября 2018, 22:44

Филиал компании находится в Днепре.

Примечательно, что SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса не прошли отбор NASA / Фото: Facebook/Firefly Aerospace

Американское космическое агентство NASA заявило о перспективе сотрудничества с девятью компаниями, среди которых основанная украинцем Firefly Aerospace.

Как сообщает AIN.UA, избранные фирмы будут соревноваться за деньги агентства, предоставив свои услуги по доставке научных грузов или техники на поверхность Луны.

Украинский предприниматель Максим Поляков выкупил и перезапустил Firefly Aerospace в 2017 году. Она занимается разработкой легких транспортников для доставки грузов на околоземную орбиту. Главный офис компании расположен в США, но недавно был открыт филиал в Днепре, где электрореактивный двигатель и спутник. Доступ к космодрому для испытаний Поляков впервые получит в 2019 году.

Компания, которую выберет NASA, получит перспективу заключения контрактов на 2,6 млрд долларов. Агентство рассматривает вариант предоставления средств на разработку аппаратуры и исследования.

Как ранее сообщалось, созданная при участии украинских специалистов ракета NASA улетела в космос.

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Днепр украинец Луна космос NASA космическая отрасль
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