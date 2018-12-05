В США озвучили мнение о вероятности размещения военных баз в Украине

США не намерены размещать военные базы в Украине / Фото: REUTERS

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент опроверг информацию о якобы размещении американских военных баз на территории Украины.

"Российское ТВ говорит о планах в отношении американских баз в Украине – но это дезинформация. Это просто неправда. Нет таких идей. Вместо этого мы планируем продолжить давление на Россию – и экономическое, и политическое. Россия должна уйти с Донбасса, поскольку Донбасс – это Украина", - цитирует американского чиновника Европейская правда.

По словам Кента, инициативу сейчас должна проявлять Россия – вернуть Украине аннексированный Крым, а также отпустить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков.

"Украина защищает себя. А международное сообщество должно помогать Украине и одновременно давить на Россию. Но это не значит, что в Украину отправится американская армия", - отметил помощник госсекретаря США.

Как ранее сообщалось, нардеп от БПП Иван Винник заявил, что Украина ведет переговоры о размещении на территории страны военной базы США.