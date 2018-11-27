Штурм Мариуполя: военный эксперт оценил вероятность зимней войны за коридор в Крым

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Захват украинских кораблей в Керченском проливе может стать прологом к зимней кампании РФ по вытеснению Украины с Азовского побережья.

"Цель операции может быть ограничена побережьем до Бердянска. Или до Мелитополя, Геническа и Чонгара, если сухопутный "коридор в Крым" и вправду нужен", - считает российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Он напомнил, что с лета 2015-го в штабах НАТО и в Пентагоне было немало дискуссий о возможности такого похода с целью пробить так называемый "сухопутный коридор в Крым".

"Вроде бы с запуском Крымского моста этот "коридор" стал неактуальным, но теперь стало непонятно, то ли морская база в Бердянске так сильно напугала Москву, то ли с Крымским мостом возникли серьезные проблемы, которые пока держат в тайне, то ли и то и другое сразу", - отмечает эксперт.

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Он считает, что Мариуполь можно "сравнительно легко обойти и отрезать, но город потом, возможно, придется штурмовать, как Алеппо, с большими разрушениями".

По мнению Фельгенгауэра, новые западные санкции не станут критическими для РФ.

"Всё равно убийственное тотальное эмбарго на экспорт российского газа и нефти западные лидеры не введут, тем более зимой, как его никогда не вводили в советское время и по тем же причинам — ценовой шок и экономический спад перед выборами никому на Западе не нужен", - добавил эксперт в материале Новой газеты.

Напомним, ранее Киевский райсуд Симферополя избрал меру пресечения 12 украинским морякам, захваченным в Керченском проливе.