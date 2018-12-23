Макрон пообещал жестко наказать манифестантов-погромщиков

"Желтые жилеты" во Франции / Reuters

Французские власти примут жесткие меры в отношении погромщиков-"желтых жилетов".

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала BFM.

"Я внимательно следил в течение всего дня за происходившим в стране и меня об этом информировал министр внутренних дел. Совершенно очевидно, что французской юстицией будут приняты очень жесткие меры в отношении правонарушителей", - сказал Макрон.

По его словам, страна сейчас нуждается в общем согласии, единстве и "совместном продвижении к важным коллективным целям".

"Важно сейчас добиться примирения и ликвидировать разногласия", - отетил французский лидер.

Ранее преподаватель Лотарингского Университета (Франция) Виолетта Москалу разглядела связь между протестами "желтых жилетов" и Евромайданом в Украине в 2013-2014 гг.

"Украина тоже против олигархического влияния на политику. И там мы тоже это видим, я вижу эту связь. Украина могла бы де-факто им экспортировать определенный опыт. Как на Майдане разные волонтерские движения консолидировали усилия и определенные программы вместе делали", - сказала она.